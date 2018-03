A lei é o crime

Em uma minuciosa reconstrução da era da Lei Seca nos EUA dos anos 1920, o esmero da produção garantiu à série a alcunha de piloto mais caro da história da TV americana. Foram US$ 18 milhões, grande parcela investida na construção do boardwalk, o calçadão que dá nome à trama, num terreno vazio de Greenpoint, bairro de Nova York às margens do East River. O trabalhoso efeito visual camufla o Empire State e os edifícios modernos da Manhattan de hoje, que fazem vista na outra margem do rio.

Para o criador da série e roteirista, Terence Winter (de Os Sopranos), apesar de o cuidado técnico que, claro, garantem toda qualidade visual, é a modernidade da história que cativa público e crítica.

"Vejo um grande paralelo entre o contrabando na era da Lei Seca e o tráfico de drogas hoje. Os anos 20 têm muita familiaridade com nossa era", disse o roteirista em entrevista à imprensa internacional, da qual o Estado participou um dia depois do fim das gravações do 2.º ano, em 13 de setembro.

"Descobrimos nas pesquisas que as coisas hoje, incluindo a corrupção, estão tão ferradas quanto naquela época. É ilusão pensar que o passado era melhor. E pouco retratamos esse período na TV."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baseado em figuras reais - como os gângsteres Al Capone (Stephen Graham), Lucky Luciano (Vincent Piazza) e Arnold Rothstein (Michael Stulbarg), além do político-criminoso Enoch "Nucky" Johnson -, Boardwalk gira em torno de Enoch "Nucky" Thompson, político corrupto que dirige o contrabando de bebidas de Atlantic City. Interpretado por Steve Buscemi (de Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Os Sopranos), o personagem transita entre o glamour das festas cheias de melindrosas ao submundo do contrabando, e é tão complexo e ambíguo quanto outros personagens da série. Tanto que não é raro o público se compadecer de suas aflições e torcer por sua regeneração.

"Nucky não é mau só porque gosta de ser vilão e, como ator, eu tenho de entender os motivos dele. Só tento fazer com que meus personagens sejam o mais humano possível", disse o ator durante a conversa com a imprensa. Buscemi, aliás, é bem mais franzino do que o Nucky Johnson da vida real, "um homem grande, de figura intimidadora", segundo o ator.

Para esse trabalho, Buscemi ressalta a importância da equipe de produção estrelada, que inclui também Tim Van Patten (produtor de Os Sopranos e The Pacific), Stephen Levinson e Mark Wahlberg (produtores executivos de Entourage, How to Make it in America e In Treatment). "Nem preciso me inspirar. Os roteiros são muito bem feitos, cheios de notas explicativas", garante o ator.

Muitas dessas notas são de Scorsese que, apesar de não ter contato com os atores no set, lê os scripts, assiste à edição dos episódios e, durante o período de gravações, encontra-se com Winter aos domingos para se inteirar da produção.

"É incrível como ele consegue guardar cada detalhe em sua cabeça. Outro dia, reordenei duas cenas e, assistindo aos últimos cortes, meses depois me perguntou por que eu tinha mudado a ordem das cenas 13 e 14", lembra Terry Winter.

2ª temporada. Como é de praxe na maioria das produções da HBO, as cenas de sexo parecem estar menos frequentes nesse segundo ano da série, que, em compensação, já começa o primeiro episódio com uma sequência sanguinolenta, com um ataque à destilaria do líder da comunidade negra Chalky White (Michael K. Williams).

Os dias de glamour e paz de Nucky também estão contados como faz crer a foto ao lado, de Nucky preso após organizar uma fraude eleitoral nas eleições para prefeito. É bom lembrar que o ex-todo poderoso está quase sem aliados, já que seus homens de confiança se voltam contra ele, incluindo seu irmão Eli (Shea Whigham) e seu antigo pupilo Jimmy (Michael Pitt).

Agora, nem o charme das melindrosas nem as festas regadas à bebida ilegal parecem ter graça para um Nucky em decadência.