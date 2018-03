A justiça da Academia tarda, mas não falha

Boas surpresas nas indicações para o Oscar. Havia a expectativa de que Michael Haneke fosse apontado para melhor direção e roteiro original, e também que Jean-Louis Trintignant concorresse a melhor ator, por Amor. No final, quem ficou entre os indicados nas categorias principais foi Emmanuelle Riva, a mítica atriz de Alain Resnais num dos maiores filmes da história do cinema - Hiroshima, Meu Amor. A justiça do Oscar tarda, mas não falha.

De favoritíssima entre os diretores, Kathryn Bigelow despencou para uma honrosa indicação para melhor filme, por A Hora Mais Escura. Pelo menos hoje, o caminho parece pavimentado para o terceiro Oscar do diretor Steven Spielberg. Lincoln, campeão do ano, com 12 indicações, é um grande filme sobre a construção da modernidade da América, que o ex-presidente deflagrou a partir da Guerra Civil, convencido de que o país só seria grande integrando seus negros e lhes concedendo igualdade civil.

Apesar das surpresas, que sempre ocorrem - a garota Quvenzhané Wallis, a mais jovem indicada para melhor atriz, por A Indomável Sonhadora -, algumas indicações eram favas contadas, como as de Jennifer Lawrence e Bradley Cooper (sim, o comediante de Se Beber, Não Case) por O Lado Bom da Vida, as de Daniel Day-Lewis e Sally Field por Lincoln, as de Helen Hunt e Philip Seymour Hoffman, ambos coadjuvantes, por As Sessões e O Mestre. E claro, todas as indicações, nada menos do que 11, para As Aventuras de Pi, de Ang-Lee.

O Oscar de 2013 privilegia filmes políticos e de um recorte humanista. Há muitos dramas intimistas - As Sessões, O Lado Bom da Vida, O Mestre. Como grande espetáculo, O Hobbit cravou três indicações de prêmios técnicos, mas também havia sido assim com o primeiro O Senhor dos Anéis. A Academia esperou pelo fecho da trilogia para premiar Peter Jackson. Agora, é esperar por 24 de fevereiro.