A inspiração vinda do rock da Legião Eduardo e Mônica, Pais e Filhos, Tempo Perdido, Que País É Este, Vento no Litoral, Será e outras músicas da Legião Urbana que marcaram época inspiraram 20 autores a criar contos, reunidos pelo escritor Henrique Rodrigues em Como Se Não Houvesse Amanhã. O livro, outra homenagem aos 50 anos de nascimento do roqueiro, será lançado pela editora Record amanhã à noite, no Cinemathèque, no Rio. Entre os escritores estão fãs de Legião Urbana de diferentes gerações, como Tatiana Salem Levy, Miguel Sanches Neto, João Anzanello Carrascoza, Alexandre Plosk e Rosana Caiado Ferreira.