O ponto de vista oficial é o de que o intelecto humano é alimentado por aquilo que provém dos sentidos físicos, mas isso exclui a rica subjetividade que toma a maior parte do tempo. Assim, do ponto de vista oficial, o tempo da realidade limita-se a apenas 10 por cento da vigília, no qual nosso intelecto é informado através dos sentidos físicos. Negar os diversos níveis e degraus de percepção apenas porque não se pode comprová-los em laboratório é quase o mesmo que você negar a existência da Índia por nunca ter ido até lá para comprovar que é real. A ingenuidade do ponto de vista oficial é tamanha que as experiências telepáticas, como pensar em pessoas e logo depois encontrá-las, são tratadas como meras probabilidades estatísticas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Sua força não precisa ser demonstrada toda vez que sua alma se sentir desafiada. Pelo contrário, uma das maiores manifestações de força consiste em ver além dos desafios e simplesmente tratá-los com divina indiferença.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As coisas são como são, neste momento seria melhor não pretender ser maior do que as circunstâncias, tentando forçá-las a que se encaixem em suas pretensões. Melhor seria você se ajustar a elas e não o contrário.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Seria ótimo confiar nas pessoas, mas velhos hábitos não desaparecem automaticamente, é necessário treinar a mente e coração para verem o que a desconfiança não permite. Sinais positivos acontecem, mas quem os percebe?

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ser feliz não é algo que beneficie apenas a quem mereça essa glória, sua presença se destacará do meio da multidão por ser capaz de irradiar um tipo de influência marcante, firme, mas suave ao mesmo tempo. Uma raridade.

LEÃO 22-7 a 22-8

Ninguém está livre da mordida do egoísmo, sendo muito difícil distinguir quando os projetos em andamento são de natureza mesquinha ou se por acaso uma dose de elevação e dignidade se agregou ao caminho. Essa é difícil.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Demonstre alegria com o mesmo despudor com que em outros momentos você demonstraria irritação. Nesse momento você constatará quão difícil é compartilhar emoções positivas. Agora pense: por que será isso?

LIBRA 23-9 a 22-10

Inúmeras distrações acontecem e são sedutoras o suficiente para tirar você do que realmente interessa realizar hoje. O que fazer? Este dilema tomará conta da maior parte do tempo e no fim do dia você poderá fazer um balanço.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Hoje pode ser um dia inspirado, cheio de ideias estranhas, mas interessantes. Depois da inspiração, que sempre acontece com emoções intensas, virá o tempo

de você se esforçar para experimentar o que foi idealizado.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Protelar o cumprimento das obrigações não seria boa ideia hoje, pois, ainda que imediatamente você ganhasse algum alívio, este seria sobrelevado mais tarde, quando as obrigações retornassem com força redobrada.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Pareceria boa ideia deixar para depois o que seria difícil enfrentar agora. Porém, na prática isso resultaria em que o aparente problema de agora se converteria no problemão de amanhã, esse, sim, insuperável.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Confie em seu taco, este será necessário justamente para dar resposta às circunstâncias adversas que esperam que sua alma se encha de temor e pudor. Confie em seu taco, tudo que acontece tem o destino de reforçar sua posição.

PEIXES 20-2 a 20-3

A comunicação não depende de palavras e em muitos casos acontece à revelia dessas. Neste momento, em que se tornou imprescindível você comunicar seus sentimentos, use menos palavras e mais gestos.