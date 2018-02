A importância do bem comum A Lua é Nova no signo de Virgem Aos poucos, mas com a firmeza que não deixa voltar atrás, nossa humanidade terá de assimilar a ideia de que o bem comum precisará sempre estar acima do bem particular. Essa é a grande e profunda revolução que se processa atualmente, colocando em relevo os equívocos que reproduzimos todos os dias, resultantes da teimosia com que nos agarramos a uma educação que não nos preparou para esta revolução. Sabemos e compreendemos que nossa espécie é um todo integrado e que só poderemos ser felizes individualmente quando o mundo inteiro estiver em via de ser justo para o maior número possível de pessoas. Porém, a urgência com que tratamos nossos assuntos particulares nos leva a atropelar essa profunda compreensão e a continuar reproduzindo os equívocos dessa má-educação. O exercício há de ser constante.