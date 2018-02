A iminência das poéticas a todo vapor

A 30ª Bienal, com curadoria-geral do venezuelano Luis Pérez-Oramas (licenciado do MoMa de NY) e com cocuradoria de André Severo, Tobi Maier e Isabela Villanueva (assistente), está marcada para ocorrer entre 7 de setembro e 9 de dezembro. Do orçamento de R$ 24 milhões, ainda faltam R$ 5 milhões a serem captados.

A montagem da mostra no pavilhão da Bienal de São Paulo começa em 3 de agosto, segundo Oramas. O projeto da mostra, que tem como mote a ideia de constelação, é formado pelos módulos Sobrevivências, Alterformas, Derivas, Vozes e Reverso. / C.M.