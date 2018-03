A idade de Lolita Retirante fugida da seca, Gabriela não tem idade, como desejou Jorge Amado, a considerar as próprias palavras do autor reproduzidas no trecho ao lado: "corpo de mulher jovem, feições de menina", o que faz supor que a moça com cor de canela e cheiro de cravo estava mais para a Lolita de Nabokov - romance, aliás, lançado na mesma época - do que para algum tipo balzaquiano. Sonia Braga tinha 25 anos quando fez Gabriela na TV, retomando o papel no cinema oito anos depois, ou seja, aos 33, mesma idade de Juliana Paes. Os tempos são outros, mas mulheres na faixa dos 30 não ficam subindo ao telhado para apanhar pipas nem riem por qualquer bobagem, como faz Gabriela. Já perderam a inocência da cozinheira migrante que Nacib encontra vestida em trapos e pés imundos, tão suja que era impossível ver suas feições ou adivinhar sua idade. Em todo caso, para quem gosta de morder pimenta, tomar banho frio e ficar paquerando "moços bonitos", 30 anos é muito para Gabriela. Metade está bom.