A hora dos nacionais na TV Globo

Inédito na TV aberta, Se Eu Fosse Você, de Daniel Filho, deveria integrar a programação do Festival Nacional de 2009, que começa nesta terça-feira na Globo, mas ficou para abril, quando a emissora dá a grande virada e inicia o ano para valer. A Grande Família, de Maurício Farias, inicia hoje o festival, que exibirá ainda O Coronel e o Lobisomem, também de Maurício Farias, e Ó Paí Ó, de Monique Gardenberg. O terceiro título, inclusive, deu origem a uma série já exibida pela emissora, com êxito de público e crítica. O quarto filme a ser exibido é Bendito Fruto, de Sérgio Goldenberg. Para a produtora Walkiria Barbosa, falando pela Total Filmes, Se Eu Fosse Você 1 já estaria estreando na Globo em fevereiro, para realimentar a frequência do segundo filme nos cinemas. Se Eu Fosse Você 2 está arrebentando na telona - dados da distribuidora Fox e da empresa produtora anunciam que o filme fez cerca de 570 mil espectadores em três dias. Somando-se este número ao público pagante das pré-estreias, o filme de Daniel Filho com Tony Ramos e Glória Pires já está batendo nos 800 mil espectadores, devendo ultrapassar um milhão ainda na primeira semana. A Grande Família, o telespectador já conhece. Ó Paí Ó, também - embora, neste caso, muita gente que viu a série somente agora fará a descoberta do filme de Monique Gardenberg com Wagner Moura, Lázaro Ramos, Dira Paes e Luciana Souza, que faz Dona Joana. O Coronel o Lobisomem vai atrair o público com seus efeitos e a trama adaptada do romance de José Cândido de Carvalho. Bendito Fruto será uma descoberta rara. O filme fala de tolerância racial e sexual e traz Zezeh Barbosa (melhor atriz) e Lúcia Alves (melhor coadjuvante) em atuações vencedoras no Festival de Brasília. "O público adora cinema brasileiro. Você vai ver o sucesso desse festival na Globo", comemora, antecipadamente, Walkiria. As informações são do Jornal da Tarde.