A HONRA E A ESPADA

Em Sacrifício, do chinês Chen Kaige, você encontrará aventura, ação e belas coreografias de lutas de espadas. Essas cenas fazem jus a este que é um dos grandes estetas do cinema oriental, bastando lembrar que é autor de filmes como Adeus, Minha Concubina e Together.

No entanto, o centro nervoso do filme funciona em outra parte. Ele opera no interior de uma tragédia que implica em sacrificar o próprio filho para salvar outra criança. E a trama é levada pela força de uma das mais torpes, porém mais intensas, das paixões humanas - a vingança.

A história se passa no século VI a.C. e envolve uma brutal luta pelo poder. Um guerreiro liquida todo o clã Zhao para tomar-lhe o poder. Isso significa eliminar toda a descendência. Ou seja, matar também um recém-nascido, que seria o último Zhao. No entanto, Cheng Ying, o médico que assistiu ao parto, faz com que seu próprio filho seja sacrificado, salvando o último descendente Zhao, que agora se passa por seu filho. Em lance ousado, Cheng Ying aproxima-se do assassino, o general Tu Angu, e passa a servi-lo. O médico estimula Tu Angu a tomar o garoto como seu afilhado, providência adicional para protegê-lo e esperar que cresça, para realizar a vingança em nome do clã e do pai postiço.

O ardil é obviamente shakespeariano, implica em máscaras e disfarces, que são desconhecidos pelos personagens, porém conhecidos pelo público. Nós sabemos da verdade, mas não a conhecem nem o general Tu Angu, nem o garoto Bo'er, que cresce sob a sua proteção. Entre o modesto médico e o general poderoso, o coração de Bo'er balança. E, as crianças são assim, não deixam de se inclinar pelo tipo mais forte, fato que angustia Cheng Ying. A admiração de Bo'er pelo guerreiro faz parte do plano, pois o último Zhao só poderá executar a vingança se for adestrado pelo próprio Tu Angu nas artes da guerra e da luta. Essa é a situação instável, cheia de sentimentos contraditórios como convém a uma tragédia armada para desenlace cheio de som e fúria.

Sacrifício é uma alegoria sobre as virtudes do pensamento sobre a força bruta. Considerar a história como execução de uma simples vingança pessoal seria aviltá-la. Ela descreve o comportamento de antagonistas na luta política que, se mudou de métodos, não alterou tanto os seus procedimentos de fundo com o passar dos séculos. Esperar pelo momento preciso de agir é o que Maquiavel, patrono da política moderna, chamava de virtù. O instante adequado, nem antes e nem depois. Essa sutileza de ações, concertadas ao longo de muitos anos para atingir um objetivo, dá a Sacrifício esse tom de reflexão política madura.

No entanto, Chen Kaige não esquece (e, como chinês jamais poderia fazê-lo) o custo humano implicado na ação política. Para atingir seu alvo, Cheng Ying sacrifica filho e esposa. Assume como seu o bebê que é de outro, passa a amá-lo e é obrigado a jogá-lo nos braços do inimigo, justamente para salvá-lo e preservar a dinastia. Bo'er oscilará entre dois pais, sem saber que é filho de um terceiro que jamais chegou a conhecer. Custo imenso, o do poder, tão grande que talvez fosse melhor não pagá-lo.

Crítica: Luiz Zanin Oricchio

JJJJ ÓTIMO