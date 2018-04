A hierarquia espiritual

Nós, humanos, ainda nos encontramos num estágio de consciência em que a realidade superior à qual damos o nome de Deus é questionada. Esta é apenas uma constatação que não merece julgamento ou crítica, é o que é, mas que chama a atenção dos seres espiritualmente mais avançados que habitam em níveis mais sutis de experiência, tendo eles e elas tomado sob sua responsabilidade a proteção e o incentivo ao progresso espiritual de nossa humanidade. Há toda uma Hierarquia de Seres Espirituais que se dispõem amorosamente a nos acompanhar nessa jornada, ainda que dela não recebam nenhum benefício, já que nada há por aqui que desejem ou precisem conhecer. Esta é uma atividade de amor puro, uma formulação incompreensível a nós, de curto entendimento.

ÁRIES 21-3 a 20-4

O cumprimento de suas responsabilidades é o maior serviço que você pode prestar a todas as pessoas. Enquanto a maioria delas só quer saber de encostar e descansar, continue você trilhando a via do esforço sistemático.

TOURO 21-4 a 20-5

Você recebeu muito da vida e seria sábio começar a recompensar o mundo por isso. Em vez de copiar as atitudes mesquinhas de outras pessoas, faça diferente, tome decisões generosas que reflitam gratidão.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Exercite a boa vontade perante as dificuldades que ocorrerem. Em vez de enfadar-se automaticamente quando acontecerem adversidades, insista em continuar buscando o que pretende, fazendo ajustes nas atitudes tomadas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

As preocupações sempre estarão aí, prontas para invadir sua mente e fazer com que você perca o fio da meada das boas coisas que acontecem por aí o tempo inteiro. Caberá a você lhes fazer frente e mandá-las dormir.

LEÃO 22-7 a 22-8

Seja coerente, mas não a ponto de tornar-se uma pessoa chata. Sempre haverá margem de manobra para concluir seus planos sem necessidade de você ser inflexível. As circunstâncias mudam e é bom adaptar-se a isso.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Assuma a responsabilidade de escolher o caminho que vai seguir nos próximos meses. É irrelevante que você faça a melhor escolha possível, o mais importante é fazer uso do poder da liberdade e fazer suas opções.

LIBRA 23-9 a 22-10

A prosperidade é um direito legítimo de nossa humanidade, esta é a verdade. Promover dificuldades para que as pessoas prosperem é o maior pecado de nossa civilização, um erro que precisa ser superado quanto antes.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É desnecessário esperar aprovação ou aplausos pelo cumprimento de suas obrigações, essa esperança amarraria você ao fruto da ação e provocaria atraso em tudo. Faça o necessário com a alma desapegada.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Forçar as situações para se ajustarem ao que sua vontade exigir é uma manobra que pode dar certo, mas eventualmente fracassará e isso ocasionará atrasos infinitamente maiores do que se você deixar a água correr livremente.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Quando as pessoas se distanciam, elas experimentam o lado positivo do afastamento, que é o de atualizarem o que de mais positivo houve entre elas, tema que se perde de vista quando a companhia se torna habitual.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A transformação acontecerá a partir do momento em que sua alma começar a irradiar a melhor influência possível a todas as pessoas, próximas ou distantes. Essa irradiação se constituirá como a melhor proteção de todas.

PEIXES 20-2 a 20-3

A maior recompensa por você ter adquirido tais ou quais objetos como produto de esforço e sacrifício é quando chega o momento de compartilhá-los com as pessoas e ver que elas desfrutam momentos de bem-estar.