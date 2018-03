Tolerar a incompetência dos administradores públicos e a corrupção que desvia dinheiro dos cidadãos é pecado mortal, porque atesta a preservação de uma tirania que ameaça e censura todos os que a chamarem pelo nome verdadeiro. A injustiça nossa de cada dia é trabalhar em nome de um processo administrativo estatal que nada devolve e, ainda por cima, representa um modelo de corrupção que serve de exemplo muito mais para o incentivo ao crime do que para os cidadãos de bem continuarem a fazer a coisa certa. A tirania é o alimento certo da revolta, que é justa, a guerra santa dos ocidentais, amuados por acusações e ameaças institucionais e por isso silenciados. Porém, quanto tempo mais durará esse silêncio? Pouco, muito pouco.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A suspeita é uma pista que valerá a pena seguir, pois depois de tudo ficar acertado não haveria como voltar atrás. É importante sua alma seguir a pista estendida por essa sensação de algo não se encaixar direito na história.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em princípio parece mais difícil buscar a colaboração de alguém do que fazer tudo com as próprias mãos. Pode até ser, mas os laços de colaboração representam um tesouro que seria imperdoável deixar passar em branco.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Talvez seja melhor você não se levar tão a sério para conseguir ir além do temor que a pressão das circunstâncias provoca. Levar-se a sério não é o mesmo que permitir que a realidade esmague a sua alma.

CÂNCER 21-6 a 21-7

É melhor ter consciência clara a respeito da natureza das discórdias que consomem tempo cotidiano, ainda que isso signifique estressar-se. Assim sobrevirá o cansaço e junto com esse a vontade de dar fim ao assunto.

LEÃO 22-7 a 22-8

O verdadeiro julgamento não é o das críticas que as pessoas expressam com rapidez, mas o da consciência. Desse ninguém pode fugir,

a não ser que a alma esteja tão entorpecida que nem a si mesma consegue mais ouvir.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Os laços de colaboração sentam as bases do verdadeiro bem-estar e progresso. Nossa humanidade se iludiu tentando se convencer de que com suficiente dinheiro isso seria irrelevante, mas a prática mostrou que não é assim.

LIBRA 23-9 a 22-10

Analisando bem, sua alma perceberá que o grande porte que aparentam os problemas atuais é menor. É necessário e possível dividir esses assuntos em tarefas menores que possam ser concluídas com rapidez a eficiência.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A contrariedade evoca sentimentos legítimos de impaciência, mas seria melhor que você não gastasse tempo demais nisso. Melhor seguir em frente, porque com mínima eficiência você superará o que faz tudo demorar.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A solução final não existe, é uma ambição vazia. Todas as soluções são temporárias porque as coisas continuam sujeitas à ação do tempo, que continuamente muda todas as pessoas envolvidas e lhes mostra outras opções.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Tudo que acontece pode ser visto de outro ponto de vista diferente daquele que alimenta seus conceitos bem fundamentados. Conceitos devem mudar ao longo do tempo para que não se transformem em preconceitos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A coisa pode estar um pouco difícil, mas não faça disso motivo de desânimo nem muito menos de angústia. Tenha certeza de que a paralisia é temporária e que logo as coisas recuperarão a dinâmica desejável.

PEIXES 20-2 a 20-3

Permita-se seguir o impulso do inusitado, pois ainda que sua alma fique cheia de receio e incerteza a respeito dos resultados, perceberá na prática que as coisas serão muito melhores assim. Nada de repetir o passado!