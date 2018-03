A guerra nas estrelas de Paul Verhoeven Dez da noite no canal TNT, TV paga. É hora de assistir a Tropas Estelares, fantasia científica de Paul Verhoeven, interpretada por Casper Van Dien. Baseado num original de Robert A. Heinlein, que durante anos carregou o estigma de ser o autor ''''fascista'''' da ficção-científica, o filme conta a história de um jovem que se alista nas tropas estelares e termina no front de batalha contra insetos gigantescos que querem dominar a Terra. A trama beira o absurdo, mas é narrada com tanto pique (e humor) que resulta num espetáculo fascinante, de um autor que não tem medo de levar seu imaginário ao limite. Verhoeven não é exatamente sutil e esta aventura da 2ª Guerra transplantada para o espaço é muito rica, até no exagero que parece ser sua principal limitação.