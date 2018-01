'A Guerra Está Declarada' retrata experiência de atores

Eles vivem Romeo e Juliette, jovens que se conhecem numa balada, logo se casam e têm um filho, Adam, que, ainda bebê, começa a apresentar sintomas inquietantes. Em seguida, vem o diagnóstico e o calvário por médicos, hospitais, cirurgias, ressonâncias magnéticas, quimioterapias, a parafernália toda. Uma luta. Uma batalha. A guerra que, como todas, produz vítimas, mutilados e traumatizados.

Cenas realistas mesclam-se com outras delirantes e até operísticas. É assim quando a mãe recebe em Marselha o diagnóstico da doença do filho e tem de transmiti-la ao marido, que está em Paris e este precisa avisar a família toda do que está acontecendo.

No enfrentamento com o corpo médico durante uma doença grave às vezes temos a experiência direta do universo kafkiano. Há muito disso no filme. Ao mesmo tempo, vê-se a gratidão pela maneira como foram atendidos. Valérie disse que vive em um país no qual os procedimentos médicos, por sofisticados e caros que sejam, estão ao dispor de toda a população - e de forma gratuita.

A GUERRA ESTÁ DECLARADA

Título original: La Guerre Est Déclarée. Direção: Valérie Donzelli. Gênero: Drama (FR/ 100 min.). Classificação: 14 anos. Em cartaz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.