A Grande Família, seriado da Globo, pode sair do ar São fortes os rumores no mercado de que um dos líderes de audiência da Globo pode estar com os dias contados. A Grande Família, seriado criado nos anos 70 e reciclado pela Globo com sucesso há cinco anos, pode sair de cena em 2007. Nos bastidores, comenta-se que parte do elenco pediu pelo menos "uma temporada" fora do ar para tocar novos projetos. Marco Nanini estaria entre os que gostariam de deixar a série por uns tempos para se dedicar mais ao teatro. A Globo, por meio de sua assessoria de imprensa, nega que a atração irá sair do ar no próximo ano e que Nanini estaria disposto a deixar o programa. Mas é fato que a rede luta para mantê-lo na programação, uma vez que A Grande Família está há anos entre as cinco maiores audiências do canal, com médias no patamar dos 41 pontos. O título também figura entre os melhores faturamentos da casa, agregando uma boa fatia de telespectadores da classe A e B em sua audiência. Despedida ou não, o fato é que o elenco começou a rodar este mês o filme da Grande Família. Dira Paes e Paulo Betti estão entre as participações do longa, que tem previsão de lançamento em outubro.