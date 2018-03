A Grande Caçada

Jesus Cristo, ufa, tinha uma vez mais ressuscitado, pondo fim ao sobressalto que, menino, eu experimentava, ano após ano, no breu absoluto da vigília de Páscoa. Restabelecida a luz, não via a hora de desabar na cama e dela só sair para encontrar, já posta, a mesa de um café da manhã sob medida para aquele dia.

Da adolescência para a frente, outros rituais fortes vieram cravejar minhas lembranças da Semana Santa. Nenhuma delas mais forte que a Procissão do Enterro em Ouro Preto, na Sexta-feira da Paixão. A impressão que eu tinha é de que de fato alguém, Alguém com maiúscula, tinha morrido, não no remoto Gólgota, mas ali mesmo, na antiga Capital de Minas, sobre a qual, pelas 3 da tarde daquele dia, baixava como névoa uma tristeza, um pesadume espesso e unânime, do qual nem o mais empedernido ateu estaria a salvo. O Demônio, se ali estivesse, haveria de se persignar, num canto de muro, escondido de si mesmo.

Havia uma encenação dos passos de Jesus até o momento em que, suspenso na cruz num Calvário ouro-pretano, ladeado pelo Bom e pelo Mau Ladrão, Ele entregava a alma ao Pai. Faço ideia do orgulho do caboclo que pegavam para Cristo. E quem era humilde o bastante para encarnar o Mau Ladrão?

Um enorme, nada sutil microfone pendia do pescoço do Filho de Deus, para tornar audíveis as breves e dramáticas falas que Ele, já exangue, deveria sussurrar, rogando ao Pai que afastasse a taça amarga. Contava-se do dia em que, no momento culminante, a cruz, mal espetada no chão, cedeu uns centímetros para a frente, como se fosse cair - e a solenidade da encenação foi para o brejo, pois em lugar da esperada fala foi um palavrão que reboou em cada canto de Ouro Preto.

Lembro-me de uma Sexta-feira da Paixão em que, a caráter (embarcado que estava noutra paixão, nem um pouco minúscula), eu namorava no aconchego de uma furna, o Calabouço, quando lá de fora veio o ruído meio humano, meio mineral da Procissão do Enterro, descendo a rua no seu passo mineiro - para adiante, mas freando o tempo todo. Mineral porque havia o fragor sincopado, téim, téim-téim, téim, téim-téim, dos bastões com ponteiras de metal que os membros das irmandades percutiam no lajedo da rua. Não menos impressionante era o funéreo tec-tec-tec da matraca. E que dizer do lamento em carne viva da Verônica a exibir o lenço no qual imprimira o rosto em sangue do Cristo agonizante?

(Foi num dia como aquele, diziam, ali por 1967, 68, que o sacerdote no comando da Procissão do Enterro subitamente ordenou que se interrompesse a marcha, pois divisara mais abaixo, na porta do Calabouço, o próprio Demônio, na pessoa de Vinicius de Moraes, pecador a quem não faltava sequer um copo de birita. Para que o andor pudesse passar em frente ao antro do pecado, o padre ordenou que se cobrisse a Mãe de Cristo).

Mas fiquemos com lembranças mais amenas. A mesa do café de Páscoa, um alentado ovo de chocolate ao lado de cada xícara. De chocolate ou de açúcar-cande, e não sei onde meu pai estava com a cabeça, ainda mais sendo dentista, ao franquear cristais duríssimos, capazes de danificar os marfins da filharada.

Havia também - e eis o que na primeira linha anunciei - o desafio de achar ovinhos de chocolate que o Coelho escondera no jardim. Já marmanjo, eu conversava um dia com um amigo que vivera o mesmo frisson, e tentamos achar um equivalente adulto para a excitação que havíamos experimentado, cada qual no seu jardim, nas manhãs de Páscoa. Um bando de espermatozoides a correr atrás do óvulo, cravou ele. Imagem brutal, concordo com você - mas me ache outra mais exata.