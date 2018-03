A grande árvore

Em A Música Segundo Tom Jobim, o cineasta Nelson Pereira dos Santos conseguiu dar uma visão poética original das canções que vêm embalando o imaginário brasileiro - e mundial - há mais de 60 anos. Agora, Nelson se supera ao retratar a figura humana do maestro em A Luz do Tom, que estreia em circuito nacional no dia 8 de fevereiro. Extraiu o âmago da personalidade do compositor por intermédio do depoimento emotivo de três mulheres essenciais na sua vida: a irmã Helena, a primeira mulher Thereza e a segunda, Ana Lontra. Ousado, o veterano diretor recorreu a uma ideia fantástica do próprio Tom - filmar a paisagem com a câmera colocada na cabeça de um urubu em pleno voo - e emprega as tomadas aéreas como o fio condutor da narração.

Em outra frente, o Instituto Antônio Carlos Jobim aproveitou a data de ontem, quando Jobim completaria 86 anos, para lançar uma nova versão de seu portal, com sofisticados recursos que trazem sua obra e sua vida para mais perto de fãs e estudiosos. Incluem-se também os acervos digitais de Chico Buarque, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Paulo Moura e Lúcio Costa. Além destas inovações virtuais, o instituto evoca a presença física de Tom na mostra permanente da Casa do Acervo, que faz parte do espaço dedicado ao maestro no Jardim Botânico do Rio, seu retiro predileto para a comunhão com a natureza.

De Nova York, Ana Lontra Jobim fala ao Estado sobre os novos projetos e da falta que Tom ainda faz, 18 anos depois de morto. Numa imagem que o músico adoraria, ela confessa emocionada: "Sou feliz por ter vivido à sombra desta grande árvore".