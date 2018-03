A graça do espírito manifesta-se através da alegria, esse estado de ânimo é o seguro sinal de sua presença. Esta graça traz consigo a informação de quem somos e o que viemos fazer nesta Terra, mas como somos pouco treinados para isso e, pelo contrário, nossa educação consiste em nos inserir na estrutura moral da civilização, confundimos nossa graça espiritual com as ambições, dentre as quais a mais importante consiste em nos dar bem materialmente. Isso nos faz perder um tempo precioso, porque nos desorientamos no labirinto de tarefas aparentemente corretas e necessárias, mas que nos afastam da expressão de nossa graça espiritual. Retornar a ela e colocá-la em prática teria de ser o tema principal de todas as religiões.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Algumas concessões se tornaram ineludíveis, mas sua alma não se sente à vontade para seguir em frente, o que provoca um impasse que pareceria não encaixar-se no panorama atual. Isso será superado, com certeza.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em vez de acumular funções com receio de que ninguém mais faça as coisas direito, desta vez sua alma faria melhor indo em busca de colaboração. Esse caminho é mais árduo e tortuoso, mas na atualidade tem tudo para dar certo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O atrevimento terá de ser mais forte do que todo o receio. Argumentando mentalmente, o receio continuará sendo a pedra fundamental das atitudes. Porém, em algum momento você terá de agir espontânea e impulsivamente.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Agora é propício acabar com discórdias tão velhas que se tornaram automáticas e ninguém mais reconhece a verdadeira origem delas. Essas discórdias só deverão continuar se você tiver vontade de estressar-se.

LEÃO 22-7 a 22-8

Ninguém está com a razão, todas as pessoas envolvidas terão de dar o braço a torcer. Resta apenas saber, agora, qual será a alma corajosa que compreenderá a situação e tomará a dianteira nesse sentido. Será a sua, por acaso?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Deseje o melhor não apenas em seu próprio benefício particular, mas em nome das pessoas com que

se relaciona. Isso servirá para você superar a força gravitacional do egoísmo e iniciar a caminhada espiritual.

LIBRA 23-9 a 22-10

Você não precisa debruçar-se exclusivamente sobre os assuntos mais difíceis que se processam atravancando sua vida. Você pode dividir as tarefas e ocupar-se dos detalhes menores por enquanto. Tudo em nome de maior leveza.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Aquilo que embaralha, obstrui e faz tudo demorar mais do que o desejável é o alvo de sua guerra santa. Tratar o assunto com impaciência não seria sábio, é melhor aplicar-se e encarar tudo com eficiência.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Tudo termina temporariamente apenas, sempre haverá desdobramentos que requererão sua atenção.

É legítimo desejar que a parte mais árdua das negociações termine, mas não se iludir com que esse seria o fim de tudo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Seria insensato não mudar de posição quando a alma percebe a necessidade disso. Porém, a teimosia sempre será insensata e ainda por cima sugerirá que é o restante do mundo que não entende suas razões.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

No que depender da força das circunstâncias, tudo indica que você deve abster-se de tomar quaisquer atitudes. No que depender da força de vontade, você deve seguir em frente a despeito de encontrar obstáculos.

PEIXES 20-2 a 20-3

As atitudes mais eficientes para você superar esta fase e entrar no mundo que até aqui só fez

parte da imaginação serão as do tipo inesperado. Rompa com a normalidade, atreva-se a tomar atitudes inusitadas.