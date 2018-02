A geração que cresceu lendo poetas concretos Há mais de dois anos a Oi Futuro Ipanema, no Rio de Janeiro, organiza o projeto Poesia Visual, que abriu caminho para a produção de poetas que incorporam o legado concretista ou trabalham seguindo o modelo do poema-processo, como observa Alberto Saraiva na apresentação do livro Poesia Visual, que acaba de ser lançado pela Oi Futuro e Fase 10 Produções Artísticas. Entre os artistas que participaram do evento estão Lenora da Barros, filha do concretista Geraldo de Barros, Tadeu Jungle, Helena Trindade e Wladimir Dias-Pino, que criou, nos anos 1960, o movimento do poema-processo.