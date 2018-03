Um dos mais inequívocos sinais de falta de progresso em nossa civilização é a difamação ou a tendência a ridicularizar os semelhantes que não pensam ou atuam de acordo com nossas ideias particulares. A injúria, como erva daninha, cresce rápido e depois é muito difícil erradicá-la. Palavras são emanações de energia, criações que, como filhos, se agarram a quem as disse para cobrar tributo e se alimentar de sua vitalidade. Quem diz palavras injuriosas acha ser livre pensador, mas é escravo da infâmia, porque dá voltas e mais voltas no mesmo vício sem conhecer outra realidade. A gentil arte de ouvir outra verdade, uma história diferente, é o sinal de progresso que vem com o estabelecimento de vínculos de cooperação mútua.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Agir de acordo com as circunstâncias não é o mesmo que agir por livre e espontânea vontade. Procure não reagir aos acontecimentos, mas aproveitá-los para meditar profundamente sobre a vida, tomando tempo para decidir depois.

TOURO 21-4 a 20-5

Assumir internamente a verdade dos acontecimentos e tendências é o ponto de partida de qualquer progresso desejado e desejável. Enganar a própria alma pode satisfazer um pouco, mas depois a decepção sobreviria.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As esperanças e ideais nunca devem ser abandonados, pois representam sua única proteção e guia entre o céu e a Terra. O tempo pode obrigar você a transformar essas esperanças e ideais, mas nunca abandoná-los.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A inveja envenena tudo. A única maneira de criar um antídoto eficiente contra a inveja é descontaminar-se da mesma, olhando com amor e compreensão as pessoas que pretendem destruir suas vitórias por meio da inveja.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nenhum ser humano está acima dos outros. No mundo dos pensamentos não há distinção, o veneno dos maus pensamentos atinge todas as pessoas. Porém, o mesmo deve ser dito a respeito dos bons pensamentos.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você chegou até aqui e agora com a alma orientada pelas decisões tomadas por livre e espontânea vontade. Os acontecimentos atuais são as crias de pensamentos passados, que exigem alimento para continuar existindo.

LIBRA 23-9 a 22-10

Nada nem ninguém pode forçar as pessoas a se relacionarem entre si. Há diversos tipos de relacionamentos, motivados por diversos interesses. Porém, há apenas uma maneira de relacionar-se, as pessoas devem ter vontade.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Renovar-se é motivo de entusiasmo. Porém, os primeiros passos do caminho de renovação nunca serão tão fáceis quanto o entusiasmo teria feito parecer. É que você terá de renegar hábitos e vícios consolidados.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quanto mais energia você gastar atacando os adversários, sejam eles reais ou inventados conceitualmente por você, mais os mesmos se fortalecerão e, pior ainda, mais a dialética fará você se parecer com eles.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20/1

É impossível não con-taminar os relacionamentos familiares com o que ocorre fora de casa. Por isso, seria sempre muito sábio purificar os pensamentos, emoções e atitudes antes de conversar com os familiares.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Apontar erros é um vício que circula com extrema soltura nas conversas. Poderia acontecer o contrário, falando-se mais da beleza e virtudes que também acontecem no mundo e nos relacionamentos. Alguém se habilita?

PEIXES 20-2 a 20-3

Cuide de seu mundo interno em vez de tentar dominar os acontecimentos. O mundo interno está sob seu domínio, mas os acontecimentos não, esses têm seu próprio ritmo e direção. Seja você o acontecimento!