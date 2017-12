A Gente encerra uma trilogia sobre o cárcere

Com A Gente, que será lançado apenas em 2014, o diretor Aly Muritiba fecha a sua "trilogia do cárcere". O longa integra a programação do Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba, que termina hoje. Os dois primeiros filmes do tríptico - dois curtas - foram sucessos absolutos e deram projeção a este ex-agente penitenciário baiano, radicado em Curitiba. A Fábrica participou de 100 festivais e recebeu 62 prêmios. Com O Pátio, Aly foi um dos dois únicos representantes brasileiros em Cannes, este ano.

"A realidade carcerária é muito complexa para ser abordada num único filme", diz Muritiba ao Estado. "Por isso, fiz três, sobre pontos de vista diferentes. Em A Fábrica, o da família dos presos; em O Pátio, o dos próprios detentos; e, em A Gente, o dos agentes penitenciários."

Essa temática é fruto da experiência profissional de Muritiba, que saiu do interior da Bahia, foi tentar a sorte em São Paulo, estudou História na USP e acabou vindo para Curitiba apaixonado por uma paranaense com quem está casado. Entrou na carreira de agente penitenciário por acaso. "Prestei concurso, entrei e vi que era uma profissão que me permitia estudar cinema em outro período." Trabalhou sete anos no sistema penitenciário paranaense, realizou o sonho de se tornar cineasta e pediu afastamento não remunerado para fazer seus filmes. Mas, para realizar A Gente, pediu reintegração. "Não seria possível fazer o longa sem estar no local, convivendo com meus companheiros de trabalho."

Esses colegas estiveram na primeira sessão do filme, a mesma vista pelo Estado. Riram e brincaram ao se verem na tela grande do Espaço Itaú de Cinema. Mas também se emocionaram ao rever situações tensas, como a do preso que grita e exige transferência, obviamente alterado pelo uso de drogas. Outros presos pedem analgésicos ou sedativos porque não conseguem dormir. Não há remédios. Nem médicos para atender a quase mil detentos empilhados em celas. Apenas uma assistente de enfermagem. "É um barril de pólvora, que o filme mostra com muita fidelidade", comenta o agente penitenciário Ivanney Lobo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem traço de sensacionalismo, A Gente retrata sem piedade um sistema carcerário superlotado, carente de recursos e sem proposta realista de ressocialização dos detentos. Os agentes aparecem com seus nomes reais, em situações ora verídicas ora encenadas. O "ator"principal é Jefferson Walkiu que, na vida civil, é também pastor protestante. Era, na ocasião, chefe de inspetoria da equipe Alfa num presídio de São José dos Pinhais. O filme, na fronteira entre o documentário e a ficção, deve ser uma bomba quando lançado.