A gênese da arte de dançar, em Palmas

Palmas, capital do Estado de Tocantins, fundada em 20 de maio de 1989, foi planejada por uma dupla de arquitetos (Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho) à feição de Brasília, com ruas que se continuam, se cruzam e se ligam por rotatórias. No ano passado, de uma só vez, três hipermercados inauguraram filiais lá, sinalizando confiança na sua expansão.

Foi apostando nisso que os bailarinos João Vicente e Carolina Galgane mudaram-se para Palmas em março de 2009. Prestaram concurso na Secretaria Municipal da Educação e passaram a trabalhar no Projeto Salas Integradas. Encontraram Brenno Jadvas e Eliene Rodrigues, mais ligados ao teatro, que, como eles, também haviam acabado de se mudar para Palmas. Das conversas entre os quatro começou a se delinear o que acabou se transformando no primeiro espetáculo deles: na palma dos olhos.

Conversa vai, conversa vem, perceberam que as impressões de ambos davam um roteiro de espetáculo. Decidiram escrever dois projetos, um para a Prêmio Klauss Vianna (dança) e outro para o Prêmio Miriam Muniz (teatro), ambos da Funarte. Mal acreditaram quando saiu o resultado: foram contemplados nos dois.

O primeiro a estrear, este mês, em Palmas, com os quatro em cena, foi o de dança, na palma dos olhos, primeira experiência de João como coreógrafo e diretor. João Vicente começou em dança com Roosevelt Pimenta, em Natal, onde nasceu. Dançou na cia. de Diana Fontes e, de lá, seguiu para Salvador, para o Balé Teatro Castro Alves (1997/1998). Entrou na Quasar (1999/2001), na qual colaborou na criação de Coreografia para Ouvir.

Cerca de dois anos depois conseguiu dançar com o Grupo Corpo (2004/2008), e lá acompanhou a produção de Onkotô, Breu e Ímã (que não chegou a estrear). Carolina vem de Belo Horizonte, onde se formou no curso profissionalizante do Palácio das Artes (Cefar). Tornou-se estagiária da companhia oficial, participou da montagem de Coreografia de Cordel e, em 2004, entrou para a companhia de Mário Nascimento. De lá, seguiu para outra, o Primeiro Ato, com quem dançou Mundo Perfumado.

Contato. Pois bem. Como se começa um trabalho de dança num lugar como Palmas, onde o contato com a dança profissional é rarefeito, praticamente restringindo-se à programação do Palco Giratório, um circuito que o Sesc realiza pelo País? Há muitas dificuldades a enfrentar, desde as roupas que não são encontradas para o figurino, o linóleo que demora a chegar, o preço absurdo das passagens aéreas que permitem/impedem uma circulação, até a necessidade de atrair interessados em fazer da dança um campo profissional, ainda inexistente: figurinistas, cenógrafos, iluminadores, divulgadores, produtores, videoartistas, músicos, etc.

Começar esse tipo de percurso é difícil e não diz respeito ao que acontece só em Palmas, mas, sim, à maioria das cidades brasileiras. Vem justamente daí a relevância do que João Vicente e Carolina Galgane estão realizando. Escolheram fazer das primeiras impressões sobre a cidade o assunto de seu espetáculo. Falam dos endereços duplos (um novo, outro velho) que surpreendem quem chega; dos tons magenta do pôr-do-sol (no figurino, que contou com a assessoria de Norma Brugger, e também na iluminação, de Lúcia Miranda); da presença ostensiva da religiosidade ("da minha casa até o espaço onde ensaiamos, conto 18 igrejas", comenta João); do traçado urbano só de retas e rotatórias, com o vídeo de Caio Brottas; da música que se ouve pela cidade (Banda Calypso, melody, créu...)

A obra tem comunicação imediata com quem reconhece as citações. Cada cena se organiza em torno de referências explícitas, deixando clara a preocupação em conseguir fazer uma dança que interesse à plateia local. O resultado, lido em relação ao contexto que o produz, aponta para uma questão maior: qual é a estratégia para construir um percurso profissional para a dança onde ele ainda não existe e as condições são adversas?

Os artistas envolvidos na criação de na palma dos olhos produziram a primeira resposta, cuidando bem do acabamento - tentativa de já firmar um patamar de qualidade para o seu produto que, evidentemente, ainda carrega as fragilidades típicas de qualquer início de percurso. A estrutura dramatúrgica ainda pede atenção, enquanto a movimentação empregada sugere um caminho mais amadurecido.

Mas o mais importante nessa obra é a sua existência, por representar o que representa: a possibilidade da dança proliferar na diversidade e vir a se transformar em uma manifestação cultural fortemente apoiada pelas populações com as quais convive.