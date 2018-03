A fórmula da magia

A chaleira dança ao som de um ragtime; a xícara de porcelana chinesa canta um foxtrote; o sofá e a poltrona protestam pelo descaso que o menino tem com elas entoando um dueto típico da música cortesã do século 18; e o casal de gatos parodia deliciosamente um dueto de amor no estilo "miado-coloratura", na expressão de Lauro Machado Coelho, comum nas óperas do século 19.

Ajunte-se a este caleidoscópio a aparição da princesa na melhor tradição dos balés de Tchaikovski; e o canto do rouxinol, com ousadias harmônicas prefigurando Messiaen. Esta sequência desconjuntada de episódios autônomos compõe O Menino e os Sortilégios, uma das mais interessantes e originais incursões no gênero lírico do século 20, do compositor francês Maurice Ravel (1875-1937), que estreia nesta quarta-feira, Dia da Criança, no Teatro Municipal. É a primeira montagem brasileira desta obra difícil de se colocar em cena. Retrata a rebelião dos móveis, objetos e brinquedos do quarto e os animais do jardim da casa de um menino que os maltrata. No final, ele é perdoado porque quis ajudar um esquilo ferido.

Uma criativa escolha de repertório, que pode transformar-se em outro êxito permanente da trupe da Orquestra Experimental de Repertório, liderada pelo maestro Jamil Maluf, assim como a montagem de João e Maria, que há anos encanta as plateias.

Serão apenas quatro apresentações, até o próximo domingo. Participam os corais Paulistano e Infanto-Juvenil da Escola de Música de São Paulo, integrantes do Balé Jovem de São Paulo e os atores da Cia. Imago, além dos oito solistas que assumem os 21 papéis: Denise de Freitas (o menino), Luciana Bueno (mãe, xícara chinesa, libélula), Luisa Francesconi (poltrona, gata, esquilo, pastor), Caroline de Comi (fogo princesa, rouxinol), Gabriella Pace (morcego, coruja, pastorinha), Leonardo Pace (sofá, árvore), Vinícius Atique (relógio de pêndulo, gato) e Paulo Queiroz (bule, velhote, rã). A direção cênica é de Lívia Sabag; cenários, figurinos e efeitos de teatro negro por Fernando Anhê; e direção de coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni. O vídeo mapping para projeção de imagens em 3D e o teatro negro, que faz os objetos flutuarem no espaço, completam o arsenal tecnológico da montagem.

Comédia musical americana. Ravel sempre foi fissurado pelo jazz, blues e a música norte-americana, com destaque para a Broadway. Gostava tanto que em 1928, quando esteve em Nova York, assistiu ao musical Funny Face de Gershwin com o próprio e ainda foi com ele ao Savoy Ballroom, no Harlem, curtir jazz na fonte afro-americana. Chamou O Menino e os Sortilégios de "fantasia lírica", mas ela está mais para musical da Broadway, com números autônomos, que privilegiam a melodia. A diferença fica com seu incrível talento de orquestrador.

David Schiff, estudioso de Gershwin, sugere que Ravel calcou o sensacional foxtrote de O Menino e os Sortilégios em Do It Again, que Gershwin compôs em 1922. Outro pesquisador faz o inverso. Diz que o "Blues" da sonata para violino e piano do francês, composta entre 1922 e 1927, apresenta um motivo que teria "inspirado" Gershwin em seu clássico I Got Rhythm, de 1930. O fato é que ambos se adoravam.

O Menino e os Sortilégios nasceu por insistência da escritora e agitadora cultural parisiense Colette. Ela escreveu um texto que desejava dar de presente à filha. E convidou Ravel, mesmo sem conhecê-lo, para musicá-lo. Colette era chegada em música, estreara como crítica musical no jornal Gil Blas dia 12 de janeiro de 1903: seu artigo apareceu ao lado de outro crítico estreante, Claude Debussy. O enredo atraiu Ravel porque ele colecionava todo tipo de objetos mecânicos, de caixinhas de música a carrinhos, de sofazinhos de porcelana a objetos de cristal, de tinteiros em forma de catedral a rouxinóis batendo asas e cantando. Puro kitsch, que Ravel adorava apresentar a cada convidado que aparecesse em sua casa.

O compositor, no entanto, judiou muito dela. Nem sequer falou pessoalmente com Colette. Enrolou-a por cinco anos, a partir de 1920. E só escreveu a música em 1924/25, quando a estreia foi marcada. Exigiu alterações radicais no texto de Colette, então já uma escritora de sucesso, que nem assim desistiu da empreitada. Ainda bem, pois O Menino e os Sortilégios é uma das raras obras-primas do século 20 capaz de encantar crianças e adultos com a mesma intensidade.