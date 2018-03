A força que está cada vez mais na palavra e na densidade sonora

JJJJ ÓTIMO

Atriz de teatro, Karina Buhr é essencialmente uma artista de palco e a sonoridade de seu segundo álbum solo, Longe de Onde, resulta da longa e azeitada carreira do anterior em cena, em que os arranjos foram ficando cada vez mais pesados. A faixa de abertura, Cara Palavra, de pegada punk, não deixa dúvidas de sua procedência e de que, obviamente, é uma consequência de Eu Menti pra Você.

Há muito Karina deixou de ser uma promessa, com projeto sonoro de personalidade marcante, e vem crescendo a olhos vistos. Quem assistiu a mais de duas vezes aos shows que fez nesses quase dois anos que separam o primeiro do segundo CD pôde constatar: ela pode se gabar de ter a melhor banda do pop-rock brasileiro hoje com os guitarristas Fernando Catatau e Edgar Scandurra, o trompetista Guizado, o baixista Mau, o tecladista André Lima e o baterista Bruno Buarque.

E em Longe de Onde fica mais nítido o conceito de trabalho em equipe, embora se destaque a peculiaridade de cada um e seja ela a dona da palavra (inicial e final). A propósito, mais do que antes, Karina expõe um especial apreço pela sonoridade e pelo sentido das palavras - seja em português ou na única faixa em inglês, The War's Dancing Floor, composta originalmente nesse idioma justamente porque os fonemas correspondem melhor do que a língua nativa ao propósito da canção. E não porque agora isso virou mania entre jovens compositores brasileiros.

Em letras como a de Cara Palavra e na minimalista A Pessoa Morre, de versos econômicos, ela deixa evidente esse aspecto na construção poética concisa, concretista: "Cada fala/ Cada palavra cala/ E ganha um signovosignificado para mim", "A pessoa morre depois de tanto verbo..."

No surf rock Guitarristas de Copacabana, libera ironia em letra que toma caminhos imprevisíveis, terminando por se referir à própria arte de criar versos: "A gente pode se divertir/ Falar mal dos vigaristas desse país/ E de outros países também/ Não vamos deixar faltar pra ninguém". Sem Fazer Ideia é uma espécie de poema musicado, em que Karina mais fala do que canta a letra, sobre densa base rítmica e melódica.

Seja no punk, no surf rock, no reggae ou numa simples balada romântica, Karina foge de tudo que está padronizado, como cantava em Mira Ira, do álbum anterior. Se é para falar de amor, ela esbanja sinceridade e ironia em canções como Não Me Ame Tanto, cujo título fala por si. "Não me ame tanto/ Eu tenho algum problema com amor demais/ Eu jogo tudo no lixo sempre", diz a letra.

Na bela Amor Brando, segue pela mesma trilha de desapego: "E eu te peço que se aproxime de mim um pouco/ Mas não muito/ A ponto de eu sentir sua falta/ Quando você for embora." Ainda sobre esse tema tem Pra Ser Romântica, com cara de hit instantâneo em sua levada brega/iê-iê-iê. Ecos de Roberto Carlos dos anos 1970 também se ouvem em A Pessoa Morre, não por acaso. Karina diz que adora "som velho" para fazer algo novo e intenso. Ao contrário do que diz a letra de Cadáver, com o passar do tempo suas qualidades vão aparecendo cada vez mais.