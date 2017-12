'A Força do Querer' é escolhida a melhor novela do ano pela APCA

A Associação Paulista de Críticos de Arte divulgou, nesta terça, 11, a lista dos vencedores de 2017 nas categorias arquitetura, artes visuais, literatura, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infanto-juvenil e televisão.

A novela A Força do Querer, de Gloria Perez, da TV Globo, foi eleita, assim como o ator Vladimir Brichta, pelo protagonismo no filme Bingo - O Rei das Manhãs, longa pré-selecionado para o Prêmio Goya.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a lista completa abaixo:

ARQUITETURA

Obra de arquitetura em São Paulo:

Instituto Moreira Salles (nova sede na Avenida Paulista)

Andrade Morettin

Urbanidade:

Sesc 24 de maio

Paulo Mendes da Rocha; MMBB (Marta Moreira, Milton Braga e Fernando de Mello Franco), Danilo Santos de Miranda

Obra de arquitetura no Brasil:

Moradias de estudantes na Fazenda Canuanã

Rosenbaum (Marcelo Rosenbaum e Adriana Benguela), Aleph Zero (Gustavo Utrabo e Pedro Duschenes), Ita Construtora (Helio Olga)

Obras referenciais:

Alberto Xavier

Fronteiras da Arquitetura:

Guto Lacaz

Resistência Urbana:

Bixiga

Vai-Vai; Festa de Nossa Senhora Achiropita; Teatro Oficina; União de Mulheres de São Paulo; Casa de Dona Yayá / Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo (CPC USP)

Difusão Cultural:

Vicente Wissenbach

Votaram: Abilio Guerra, Fernando Serapião, Francesco Perrotta-Bosch, Gabriel Kogan, Guilherme Wisnik, Hugo Segawa, Luiz Recaman, Maria Isabel Villac, Nadia Somekh, Renato Anelli

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica:

Vlavianos (Estação Pinacoteca)

Exposição Internacional :

Julio Le Parc - Da Forma à Ação (Instituto Tomie Ohtake)

Exposição Nacional:

Anita Malfatti -100 Anos de Arte Moderna (MAM)

Fotografia:

Mauro Restiffe – Álbum (Pinacoteca)

Retrospectiva:

Di Cavalcanti – Do Subúrbio dA Modernidade – 120 anos (Pinacoteca)

Arte e Reflexão:

Amélia Toledo – Lembrei que Esqueci (CCBB)

Iniciativa Cultural:

Sesc 24 de Maio

Votaram: Dalva de Abrantes, João J. Spinelli, José Henrique Fabre Rolim, Ricardo Nicola, Rubens Fernandes Junior, Silvia Balady

CINEMA

Filme:

Corpo Elétrico, de Marcelo Caetano

Diretor:

João Moreira Salles, No Intenso Agora

Roteiro:

Fellipe Barbosa, Lucas Paraizo e Kirill Mikhanovsky, por Gabriel e a Montanhahttp://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,filme-gabriel-e-a-montanha-e-selecionado-para-a-semana-da-critica-de-cannes,70001747462

Ator:

Vladimir Brichta, por 'Bingo'

Atriz:

Clarice Abujamra, por 'Como Nossos Pais'

Documentário:

'Martírio', de Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho, Tatiana Almeida

Prêmio Especial do Júri:

'Era o Hotel Cambridge', de Eliane Caffé (pelo processo de criação)

Votaram: Luiz Carlos Merten, Orlando Margarido e Walter Cezar Addeo

DANÇA

Grande Prêmio da Crítica:

Maria Helena Mazzetti e Aracy Evans, pela trajetória de formação de dança em São Paulo

Espetáculo / Estreia:

Gira, Grupo Corpo

Espetáculo / Não Estreia:

Kuarup ou A Questão do Índio, Ballet Stagium

Coreografia / Criação:

Eu Por Detrás de Mim, Concepção Coreográfica de Ana Bottosso, Companhia de Danças de Diadema

Interpretação:

Ana Paula Camargo e André Grippi, São Paulo Companhia de Dança, por 14’20

Prêmio Técnico:

Hideki Matsuka, pela Direção de Arte dos trabalhos de 2017 da key zetta e cia.

Projeto / Programa / Difusão / Memória:

VIII Circuito Vozes do Corpo, Cia. Sansacroma

Votaram: Amanda Queirós, Ana Francisca Ponzio, Cássia Navas, Henrique Rochelle, Iara Biderman, Renata Xavier, Simone Alcântara e Yaskara Manzini

LITERATURA

Grande Prêmio da Crítica:

Editora Zahar, pelos 60 anos de publicações pioneiras e relevantes no campo das ciências humanas.

Romance/Novela:

Nunca houve tanto fim como agora, Evandro Affonso Ferreira. Editora: Record.

Ensaio/Teoria e/ou Crítica Literária/ Reportagem:

Raízes do conservadorismo brasileiro, Juremir Machado da Silva. Editora: Civilização Brasileira.

Infantil/Juvenil:

Calu: uma menina cheia de história, Cássia Valle e Luciana Palmeira, com ilustrações de Maria Chantal. Editora: Malê.

Poesia:

Dia bonito para chover, Lívia Natália. Editora: Malê.

Contos/Crônicas:

Anjo Noturno, Sérgio Sant’Anna. Editora: Companhia das Letras.

Tradução:

Guilherme Gontijo Flores, por Fragmentos completos, de Safo. Editora: 34.

Biografia/Autobiografia/Memória:

Lima Barreto: Triste visionário, Lilia Moritz Schwarcz. Editora: Companhia das Letras.

Votaram: Amilton Pinheiro, Gabriel Kwak, Felipe Franco Munhoz e Ubiratan Brasil

MÚSICA ERUDITA

Espetáculo de ópera:

Os Pescadores de Pérolas (out/17 Theatro Municipal)

Prêmio Especial pelo conjunto da obra:

João Guilherme Ripper

Instrumentista:

Cristian Budu (piano)

Regente de Orquestra:

Jamil Maluf

Projeto Musical:

Instituto Piano Brasileiro

Cantora Lírica:

Denise de Freitas

Revelação:

Camila Titinger

Votaram: Sergio Casoy, Celso Curi e José Henrique Fabre Rolim

MÚSICA POPULAR

Grande premio da crítica:

João Gilberto

Artista do Ano:

Rincon Sapiência

Melhor Álbum:

Boca, Curumin

Melhor Show:

Mano Brown (Boogie Naipe ao vivo)

Revelação:

Pabllo Vittar

Projeto Especial:

Selo Discobertas (Acervo)

Música do Ano:

As Caravanas, Chico Buarque

Votaram: Alexandre Matias, Fabio Siqueira, José Norberto Flesch, Lucas Brêda, Marcelo Costa, Roberta Martinelli e Tellé Cardim

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica:

Especial 40 anos de Cultura FM (transmissão ao vivo pela rádio, pela TV aberta e pelas redes sociais)

Prêmio Especial do Júri:

Música do Bem (Nova Brasil FM), campanha pela doação de sangue.

Produtor (Musical):

Oswaldo Luiz “Colibri” Vitta, Hora do Rango, Rádio Brasil Atual

Produtor (entretenimento):

Antonio Viviani e Nicolla Lauletta, Voz Off

Produtor jornalístico:

Heloísa Granito, Via Sampa – USP FM

Melhor apresentação:

Eli Corrêa, Que Saudade de Você, Rádio Capital AM

Homenagem especial:

Joseval Peixoto (Rádio Jovem Pan)

Votaram: Fausto Silva Neto, Marcelo Abud, Marco Antonio Ribeiro e Maria Fernanda Teixeira.

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica:

Projeto O Rei da Vela – 50 anos depois

Espetáculo:

Suassuna (O Auto do Reino do Sol)

Diretor:

Bia Lessa (Grande Sertão: Veredas)

Autor/Dramaturgia:

Rudifran Pompeu (Siete Grande Hotel: A Sociedade de Portas Fechadas)

Ator:

Renato Borghi (O Rei da Vela)

Atriz:

Andreia Beltrão (Antígona, direção de Amir Haddad)

Prêmio Especial:

Teatro de Contêiner Munguzá (Projeto de ocupação de terreno abandonado no bairro da luz)

Votaram: Aguinaldo Cristofani Ribeiro da Cunha (votou somente o Prêmio Especial e o Grande Prêmio da Crítica), Carmelinda Guimarães, Celso Curi, Edgar Olimpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, Gabriela Mellão, José Cetra Filho, Kyra Piscitelli, Marcio Aquiles, Maria Eugênia de Menezes, Miguel Arcanjo Prado e Vinício Angelici

TEATRO INFANTOJUVENIL

Em vez das categorias tradicionais, a comissão decidiu premiar as 7 personalidades que mais se destacaram no ano no setor de teatro para crianças e jovens em SP:

Cristiane Paoli-Quito

Pela direção e dramaturgia nos espetáculos Skellig e Histórias de Alexandre.

Fernanda Maia

Pela dramaturgia, letras e direção musical em Lembro Todo Dia de Você. Pela direção musical e preparação vocal em Senhor das Moscas e Romeu e Julieta - De almas sinceras a união sincera nada há que impeça. Pela direção musical, trilha sonora e arranjos em Nerina, A Ovelha Negra. Pela dramaturgia, co-direção artística e direção musical em Carrossel - O Musical. Pela adaptação, direção musical e direção artística de Sonhos Não Envelhecem. Pela direção musical de ‘Mil Mulheres e Uma Noite’, primeiro espetáculo adulto de As Meninas do Conto.

Fernando Escrich

Pela concepção, cenografia, direção musical, arranjos, atuação e co-direção artística em Canções para Pequenos Ouvidos, da Orquestra Modesta; pela trilha sonora original e direção musical em Henriques; pela direção artística e trilha sonora original em As Travessuras de Mané Gostoso; pela assistência de direção e preparação de atores em Alice no País do Iê-Iê-Iê; pela direção geral e musical do espetáculo-cortejo Rio do Samba ao Funk, com o grupo Bando de Palhaços (RJ).

Gustavo Kurlat

Pela idealização, direção, músicas, co-roteiro e direção musical do espetáculo Numvaiduê, dos Doutores de Alegria, e pela dramaturgia, música e direção de Vou-Eu.

Marcelo Romagnoli

Pela direção e dramaturgia nos espetáculos Gagá e Buda.

Marco Lima

Pelos figurinos e direção de arte em Pescadora de Ilusão, pela cenografia, figurino e colaboração dramatúrgica em Alice no País do Iê Iê Iê e pela cenografia e figurino dos espetáculos de dança para crianças Vila Tarsila, Lúdico, Girassóis e Poetas da Cor, da Cia. Druw.

Marisa Bentivegna

Pela iluminação e cenografia em Skellig, Gagá e Buda, e pelo desenho de luz de Nerina - A Ovelha Negra.

Menção Honrosa

Para o coletivo Galpão dos Lobos, formado pelos grupos Cia. Circo de Bonecos, Cia. Conto em Cantos, Cia. Faz e Conta, Maracujá Laboratório de Artes e Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação, pelo espaço de formação e resistência inaugurado no bairro do Ipiranga em 2017, voltado para “o teatro para todas as idades”.

Votaram: Beatriz Rosenberg, Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa

TELEVISÃO

Novela:

A Força do Querer (Glória Perez/TV Globo)

Atriz:

Juliana Paes (Dois Irmãos e A Força do Querer/TV Globo)

Ator:

Julio Andrade (Um Contra Todos/Fox e Sob Pressão/TV Globo)

Diretor:

Luiz Fernando Carvalho (Dois Irmãos/TV Globo)

Série:

Sob Pressão (Conspiração/TV Globo)

Programa:

Terra Dois (TV Cultura)

Apresentador/a:

Tatá Werneck (Lady Night/Multishow)

Votaram: Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fabio Maksymczuk, Leão Lobo, Neuber Fischer, Nilson Xavier e Paulo Gustavo Pereira.