A força do idealismo

Todos os perigos provarão ser meros fantasmas divertidos que o misterioso destino coloca no caminho de quem pretende realizar grandes ideais. Só o idealismo salva nossa humanidade da brutalidade e da inércia de intolerância que ainda é forte. O idealismo propõe a quem sente essa vocação que se atreva às mais difíceis realizações, aquelas que parecem impossíveis e que, uma vez iniciadas, elevam clamores assustadores até das pessoas que supostamente deveriam incentivar e apoiar. Porém, mais uma vez, todos os perigos ameaçadores provam ser apenas fantasmas divertidos, como aqueles monstros que nos assombravam quando éramos crianças. Quando o idealismo chama e as pessoas colocam perante si tarefas elevadas, os resultados são espantosos.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ainda não chegou sua hora, mas vai chegar, tenha certeza disso. Ainda não chegou sua hora significa que será necessário conter seus impulsos e agir de forma discreta, a despeito de sua vontade em apontar a outro lado.

TOURO 21-4 a 20-5

A conjugação de forças e o respeito pelas diferenças de opiniões hão de tornar-se a coluna vertebral dos relacionamentos sociais. As adversidades que aconteceram serviram para isso, na melhor das hipóteses.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Nada de bom nunca acontecerá a quem continuar convencido de que o progresso é solitário e que é preciso competir de forma selvagem com os semelhantes para se chegar lá. O progresso depende do respeito ao bem comum.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Menos entusiasmo e mais espírito prático, assim as coisas começarão a dar frutos mais sólidos. Foi muito bom ter passado por este tempo de grande entusiasmo e espírito de aventura, mas agora será necessário sossegar.

LEÃO 22-7 a 22-8

Você conseguirá um domínio melhor da situação inserindo-se nos acontecimentos, vendo-se parte integrante do panorama. Isso evitará que você pense que as coisas simplesmente acontecem sem a sua participação.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Melhor nunca usar o argumento de você não ter tido escolha ou o de que certas pessoas teriam obrigado a agir de tal ou qual forma. Melhor você assumir sua vontade, porque assim tudo ficará bem mais compreensível.

LIBRA 23-9 a 22-10

Uma gestação não pode durar para sempre, há de chegar o momento em que o potencial se transforme em real. Assim acontece com as boas ideias, precisam ser amadurecidas, mas um dia também têm de tornar-se concretas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Pensar grande foi adequado nos últimos tempos. Porém, chegou a hora em que o pensamento grandioso deve adequar-se aos limites que a realidade impõe, obrigando a voltar à base para que a estrutura não decaia.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Ainda é recomendável que você contenha o espírito de aventura, transitando por caminhos seguros e sensatos. Tomar essa difícil atitude para sua alma compensará depois, quando for oportuno aventurar-se.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Continue as negociações, porque o tempo ainda comporta discussões e paradoxos. O furor da atualidade será compensado com uma perspectiva mais pacífica e sossegada que já começa a despontar no horizonte.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Cada pessoa tem sua visão parcial da realidade e, por isso, ideal seria que em vez de as pessoas se porem umas contra as outras, que conjugassem esforços e visões para que surgisse o panorama completo da vida.

PEIXES 20-2 a 20-3

Nada será como antes, nunca mais, será muito melhor. Porém, as melhoras não acontecerão automaticamente, pois sem o esforço para implantá-las, a inércia do passado continuará reeditando os mesmos assuntos de sempre.