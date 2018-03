A força delicada de Jane Eyre

16H05 NA GLOBO

(Shark Tale). EUA, 2004. Direção de Bibo Bergeron/Vicky Jenson.

Oscar é um pequeno peixe que tem sonhos grandes, e se torna um herói involuntário depois de pregar uma grande mentira. Após ser perseguido pelo filho do tubarão-chefe, Oscar presencia sua morte. Querendo bancar o herói, ele assume a autoria do assassinato e, com isso, se torna uma celebridade no mundo aquático. Porém, a situação se complica quando ele é designado para repetir a façanha, eliminando outros tubarões. Reprise, colorido, 90 min.

Zohan - O Agente Bom de Corte

22H50 NA GLOBO

(You Don't Mess With The Zohan). EUA, 2008. Direção de Dennis Dugan, com Adam Sandler, John Turturro ,Emmanuelle Chriqui, Nick Swardson, Lainie Kazan, Rob Schneider.

Um agente do alto comando militar de Israel que simula sua

própria morte para realizar seu grande sonho: virar cabeleireiro em Nova York. Apesar de ele

querer deixar para trás o passado de contra-terrorista, rapidamente descobre que não é tão fácil assim escapar das suas raízes. Reprise, colorido, 116 min.

Abelhas, Ataque Mortal

23 H NA REDE BRASIL

(Flying Virus). EUA, 2001. Direção de Jeff Hare, com Craig Sheffer,

Cientista descobre nova espécie de abelhas e irá transportá-las para Nova York. Mas não sabe que os insetos estão infectados com um vírus mortal. Reprise, colorido, 95 min.

A Idade de Ouro da Música no Cinema 1965-1975.

0 H NA CULTURA

(L'âge D'or de La Musique de Film 1965-1975). França, 2009. Direção de Thierry Jousse, musical.

Como definir exatamente o que foi a idade de ouro da música no cinema? Bullitt, Thomas Crown - A Arte do Crime, Dirty Harry, Era uma vez no Oeste, Missão Impossível, Os Persuaders, Mannix... Tantos filmes e séries que se tornaram míticas e que, desde os anos 60, até hoje fazem sonhar espectadores e telespectadores. Por trás desses títulos se escondem algumas das trilhas sonoras originais mais fascinantes, que contribuíram muito para fixar esses filmes e essas séries no imaginário coletivo. Porque essas trilhas sonoras, verdadeiros filmes para os ouvidos, evocam tantas coisas? Que influência exercem sobre os músicos contemporâneos? Para responder a essas perguntas, este belo filme viaja de Paris a San Francisco, de Los Angeles a Nova York, ao encontro de Lalo Schifrin, Quincy Jones, John Barry e Michel Legrand, esses quatro compositores geniais. O caminho traçado pelo filme também cruza o de artistas contemporâneos cuja obra é fortemente inspirada por esse movimento musical iniciado nos anos 60: Air, David Holmes, Mike Patton... A equipe volta para lugares de filmagem míticos, conversa com esses compositores, comenta inúmeras passagens de filmes e eles nos fazem compartilhar sua paixão pela música. Verdadeiro road movie para o coração da música e das imagens, esse documentário delineia esse ir e vir entre duas épocas tão diferentes na aparência, mas ligadas por um gosto comum por certas sonoridades, por certo estado de espírito e pelo fascínio pela cultura pop. Reprise, colorido, 52 min.

A Guerra dos Rocha

1H25 NA GLOBO

Brasil, 2008. Direção Jorge Fernando, com Ary Fontoura, Diogo Vilela, Giulia Gam, Lucio Mauro Filho, Marcello Antony, Tais Araujo.

Dina Rocha é uma simpática e desastrada velhinha que tem três filhos: Marcos Vinicius, César e Marcelo. Eles vivem discutindo sobre quem deve cuidar da mãe. Durante uma das brigas, dona Dina desaparece sem que seus filhos percebam. À sua procura, eles logo sabem que no IML deu entrada uma velhinha atropelada. Enquanto os irmãos preparam o velório da mãe, dona Dina precisa lidar com dois sequestradores desastrados. Reprise, colorido, 77 min.

Jane Eyre

14:00 NO TELECINE PIPOCA

(Jane Eyre). Reino Unido, 2011. Direção de Cary Fukunaga, com, Mia Wasikowska, Jamie Bell, Su Elliot, Holliday Grainger, Tamzin Merchant.

A saga de Jane Eyre é um dos típicos filmes de época que tanto caracterizam o cinema britânico. Baseado no romance homônimo da escritora inglesa Charlotte Brontë, publicado em 1847. narra a saga da órfã Jane, que começa quando ela deixa Thornfield House, onde trabalha como governanta do abastado Edward Rochester. Jane é uma daquelas heroínas que transmitem com a mesma intensidade força e fragilidade. Em sua jornada, à medida que reflete sobre as pessoas e emoções que formaram seu caráter, ela tem de lidar com o isolamento, a solidão e a frieza de Mr. Rochester, que possui um segredo horrível, mas que nem por isso é menos humano, e apaixonante. Reprise, colorido, 120 min.

Tainá 2 - A Aventura Continua

18H30 NA FOX

Brasil, 2004. Direção de Mauro Lima, com Eunice Baía e Arilene Rodrigues. Continuação de Tainá - Uma Aventura na Amazônia, filme de 2001, traz desta vez a luta da indiazinha para frear uma quadrilha que comercializa animais em extinção. Tainá (Eunice Baía) lidera uma turma da pesada para impedir que os bichos sejam capturados em um de seus passeios pela floresta, as duas encontram Carlito (Vitor Morosini), garoto da cidade à procura de seu cachorrinho perdido, que Catiti (Arilene Rodrigues) resgata e quer adotar. Quando a quadrilha se apodera dos bichinhos de estimação da aldeia, no entanto, todas as crianças devem se unir para socorrer os animais, sob a liderança de Tainá. Reprise, colorido, 80 min.