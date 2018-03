A força de três acordes

ESPECIAL PARA O ESTADO

Em meados da década de 40, no pequeno vilarejo de Torrence, no Mississippi, entre muitas plantações e poucas ruas, Morris Holt, um garoto negro nascido em agosto de 1937, dividia seu tempo entre o árduo trabalho na lavoura e a música - no coral da igreja e à frente do piano. E então, quando manuseava um descaroçador de algodão, Holt teve o quinto dedo da mão direita prensado e decepado por uma das moendas de sua ferramenta. Estava traçado o destino.

"Depois do acidente, como não poderia mais continuar no piano, comecei a tocar guitarra", conta o bluesman. Aos 74 anos, Magic Slim é uma das últimas lendas vivas do Chicago Blues, definição para a música crua, elétrica e sem rebuscamentos desenvolvida por mestres como Muddy Waters e Howlin" Wolf. Na quinta-feira, 15, o guitarrista estará no Brasil mais uma vez, para apresentação única no Bourbon Street, em São Paulo. A rápida passagem pela América Latina inclui também um show no sábado que vem, durante o 14.º Festival Internacional de Jazz de Assunção, no Paraguai.

Se hoje ele tem o luxo de se revezar entre uma Fender Jazzmaster e uma Gibson Les Paul, é porque muita pedra já rolou. Quando perdeu o mindinho e se conformou de que precisaria desenvolver suas habilidades em outro instrumento, com dez anos sequer completados, Morris Holt tratou logo de agilizar o processo: com cerdas de uma vassoura da casa, improvisou o que entendia ser uma guitarra "boa, muito boa", ele garante.

Grenada, para onde foi pouco depois, não era muito maior que sua terra natal. Não fez diferença, no entanto, quantas lojas havia ou quantas pessoas lá viviam. Já a camaradagem que construiu com um músico que encontrou na nova cidade, sim. Samuel Gene Maghett, ou Magic Sam para os íntimos, deu ao pupilo o privilégio de carregar consigo o título de mágico e um ensinamento precioso. "Sam me mostrou muito, mas, principalmente, me disse para que criasse um jeito próprio de tocar. E foi o que fiz", afirma Slim, que cadencia cuidadosamente cada nota de sua guitarra entre um verso e outro, embalados pela voz característica dos blueseiros negros do Mississippi.

Foi na companhia do parceiro que Magic Slim aportou em Chicago, em 1955. Depois de assumir a função de baixista na banda de Magic Sam por um curto período, inseguro com a qualidade de sua música, o jovem Morris Holt voltou para casa, deu a dois de seus irmãos baixo e bateria e formou o trio que seria batizado como Teardrops. Mais habilidosos, os três rumaram novamente à cidade do blues e aos poucos foram ocupando os espaços - bares, cabarés e casas de show - que lhes eram devidos. A banda, hoje em dia com uma guitarra a mais, passou por diferentes formações e já não conta com os integrantes da família Holt.

Atualmente, Magic Slim mora em Lincoln, Nebraska. Mas vive pelo mundo. Junto com Buddy Guy e BB King, o guitarrista de 74 anos é um dos representantes da velha guarda que não abandonou a estrada - e não pretende fazê-lo (leia abaixo). Em 1989, veio ao Brasil pela primeira vez, para o 1.º Festival Internacional de Blues, realizado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. De lá pra cá, ele já voltou ao País em várias outras ocasiões, incluindo o lançamento do DVD da banda Blue Jeans, em 2007.

"Magic não tem grandes exigências, só quer sentir a música, feel the blues", conta Marcos Ottaviano, ex-guitarrista da Blue Jeans, uma das grandes expoentes nacionais do gênero nos anos 90 e 2000. "Ele manteve suas origens, com um som bem tradicional, guardando as raízes", completa o músico brasileiro.

Com mais de trinta discos gravados, Magic Slim tem boa parte da sua produção dividida entre os selos Wolf Records e Blind Pig Records, este último com quem o músico grava desde 1990. Seu último trabalho, Raising the Bar, foi lançado no ano passado e segue à risca o que o mágico propõe: composições novas e antigas, interpretadas com o mesmo vigor daquele blues visceral da Chicago dos anos 50.

Os shows que ocorrem na semana que vem em São Paulo e em Assunção serão bem acompanhados pela Teardrops. Sem rodeios, Magic Slim manda um recado: "Estou chegando. Estejam preparados".

INCANSÁVEIS

Apenas dois legítimos bluesmen, além de Magic Slim, seguem

fazendo turnês mundiais. B.B. King, 85 anos, e Buddy Guy, 75, já ganharam o suficiente para garantir uma vida de luxo para si e seus descendentes, mas declaram que não podem deixar de tocar o "blues" que sentem todos os dias. Quando saírem de cena, será o fim de uma linhagem.

B.B. King

Dono de um timbre inconfundível e frases curtas de uma guitarra Gibson Les Paul batizada por ele como Lucille há mais de quatro décadas, B.B. King já disse mais de uma vez que iria parar, mas nunca cumpriu a promessa. Sua média de trabalho está em 250 shows por ano. É hoje o maior nome vivo do blues.

Buddy Guy

É listado com frequência entre os guitarristas mais influentes da música mundial. Eric Clapton o considera o melhor entre os vivos. Nascido na Louisiana, teve como grande parceiro o gaitista Junior Wells e é tido como uma das inspirações para Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan.

A CAMINHO

O festival SWU anunciou nesta semana que trará para os shows do dia 13 de novembro, em Paulínia, o Tedeschi Trucks Band. Trata-se de uma banda formada por dois nomes da "geração branca" que começou a surgir fortemente nos anos 90, o casal Susan Tedeschi e Dereck Trucks, especialista no uso da técnica conhecida como slide guitar.

Susan Tedeschi

Uma das poucas vozes femininas brancas do blues - meio Bonnie Raitt meio Janis Joplin. Aos 40 anos, Susan Tedeschi também teve uma banda para chamar de sua, em 1994. Em junho deste ano, ela e seu marido Dereck Trucks tiveram a honra de acompanhar B.B. King no Royal Albert Hall de Londres.

Derek Trucks

Em 1999, o guitarrista saiu em turnê com o grupo norte-americano Allman Brothers, formado no fim dos anos 60. Aprovado, conseguiu uma vaga de membro oficial. Dois anos depois, conheceu a guitarrista Susan Tedeschi, com quem formou uma big band que traz ao SWU.

MAGIC SLIM

Bourbon Street Music Club. Rua dos Chanés, 127, Moema. Quinta-feira, às 22h30. Informações: 5095-6100. Preço: R$ 85.