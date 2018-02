A força das letras e arranjos impecáveis em reunião de feras

Chico também veio na esteira de uma certa frustração provocada por Carioca, o álbum de 2006 que já caiu no esquecimento, e de um persistente desânimo no cantar. No entanto, é preciso ouvir atentamente o total da obra antes de se emitir uma opinião leviana como se deu em vários sites, blogs, fóruns, colunas e afins.

O novo trabalho do autor de tantos clássicos que são trilha sonora de várias gerações pode não ter muitas canções "que vão ficar" (cobrança das mais comuns nessa era de enxurradas de hits descartáveis como fraldas e namorados), mas Chico não frustra as expectativas dos fãs mais otimistas. E, sim, parece soar melhor a cada audição.

Como em Carioca, a força maior está nas letras e nos impecáveis arranjos de Luiz Claudio Ramos (também diretor e produtor musical), mas as canções são mais cativantes e Chico as canta com maior entusiasmo, como no dueto com o mestre e parceiro Wilson das Neves em Sou Eu, parceria com Ivan Lins já gravada por Diogo Nogueira.

Oito das dez canções são inéditas e contam com participações de Jaime Alem (viola), do Quarteto Radamés Gnattali, de Nicolas Krassik (violino), Paulo Sérgio Santos (clarinete, um dos vários instrumentistas de sopro presentes em Rubato), Frado (guitarra), Luiz Alves (baixo), Cristina Braga (harpa), Franklin da Flauta, Robertinho Silva (percussão), enfim, só fera.

A banda que o acompanha há anos, formada por Ramos (violão), Jorge Helder (baixo), João Rebouças (piano) e Jurim Moreira (piano), criou uma cama confortável para a maturidade de Chico, como Alem faz com Maria Bethânia. No entanto, além do depuramento há eventuais quebras de expectativas, em detalhes sutis que, no caso de quem não precisa provar nada para ninguém, surpreendem. Se isso vai "ficar", é problema do senhor tempo.