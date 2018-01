'A fita Branca', Palma de Ouro em Cannes, estreia hoje

Um dos favoritos ao Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano, o longa-metragem se passa às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em um vilarejo alemão, onde crimes misteriosos começam a ocorrer. O primeiro deles tem relação com o acidente do médico. Em seguida, um celeiro pega fogo e o filho do barão é sequestrado durante a festa da colheita. Passado algum tempo, um garoto com síndrome de Down é torturado e encontrado com graves ferimentos nos olhos.

O medo se espalha entre os moradores que passam a viver em constante tensão e desconfiança. A cada novo crime são encontrados bilhetes que dão a entender que as vítimas são escolhidas de acordo com seus erros. Assim, os ataques seriam forma de castigar quem não se comportou bem.

Ao longo dos 145 minutos de filmes, uma narração em off vai orientando o espectador. A voz é do professor interpretado por Christian Friedel. Aos poucos, é ele quem monta o quebra-cabeça dos crimes. No filme, que também é indicado ao Oscar de melhor fotografia, Haneke optou por imagens em preto e branco e close-ups nos rostos dos atores. As informações são do Jornal da Tarde.