A filha de Valentina

No Cemitério Monumental de Milão, na área das personalidades, descansam lado a lado o cantor Giorgio Gaber, a poeta Alda Merini, o fundador do Futurismo, Fillipo Tommaso Marinetti, e o desenhista de HQs Guido Crepax.

Crepax está ali por determinação pessoal do prefeito. Morto em 2003, o autor da mítica personagem Valentina não tinha um túmulo de família no cemitério, mas Milão reconheceu a excelência de sua arte, feita de delírio e erotismo, visionarismo e crítica social. Legado este que se mostra com exuberância no Brasil no próximo dia 20, quando o evento Rio Comicon 2011 abre a exposição As filhas do italiano Guido Crepax. A filha de Crepax, a arquiteta, estilista e artista plástica Caterina, é a curadora e estará no Rio para a mostra - entre os dias 20 e 23, na Estação da Leopoldina.

Vinte e dois originais inéditos de Crepax estarão em exposição, assim como vestidos em papel de Caterina feitos sob a luz dos modelos que a liberada Valentina usou nos quadrinhos do artista. "Ele só viu o Brasil nos meus sonhos. Eu sonhei duas vezes que viajei com ele para o Brasil, e ele ficou ávido por saber meu sonho", contou ao Estado a arquiteta Caterina, que é casada com o paulistano Jairo Vilhora e fala perfeitamente o português. "Eu e meus irmãos costumávamos definir nosso pai como um vampiro carinhoso", conta a estilista. "Ele nunca saiu da Europa, mas Valentina viajava muito. Ele fazia com que lhe contássemos sobre as nossas viagens e usava as descrições em seus quadrinhos. Ao contrário de seus grandes amigos, Hugo Pratt (autor de Corto Maltese) e de Sergio Bonelli (editor de Tex), que eram aventureiros, meu pai só viajava em sua própria fantasia", ela lembra.

Guido Crepax lia a revista Elle e baseava-se em modelos de Paco Rabane e Christian Dior para vestir Valentina. "Meu pai tinha uma grande capacidade de fantasia, mas nessas coisas, como a moda, os vestidos, as máquinas fotográficas, os móveis, o design, ele se baseava em coisas existentes. Folheava catálogos. Nunca desenhou um vestido que não fosse real. Era como se fosse um cronista de sua época", lembra Caterina.

Mas é quando ele despia suas personagens que sua lenda crescia. Crepax fez uma versão dolorosamente sadomasoquista de Histoire D'O, de Anne Desclos, e também de clássicos como Drácula, O Médico e o Monstro e Frankenstein - sua última história, cuja última página não chegou a ser finalizada. "Ele me desenha tão bem que não deixarei jamais que nenhum outro me desenhe", disse sua personagem. "Quando Guido morrer, vou me suicidar", continuou Valentina, numa espécie de testamento extremado do autor.

Valentina Rosseli, a personagem de Crepax, teria 69 anos hoje. Foi a primeira personagem a envelhecer nos quadrinhos. Nos últimos anos de Crepax, ela usava óculos e era uma pós-balzaquina ainda sexy e curvilínea. "O envelhecimento dela preocupava muito meu pai. Ele não queria desenhar a Valentina velha, com rugas. Gradativamente, ele a tornou mais intelectual, menos aventureira. Mas não a queria idosa", conta Caterina. "Todos dizem que ele se inspirou em Louise Brooks para fazer Valentina, mas a verdade é que ele foi na contracorrente. Numa época em que todos veneravam as loiras, ele pegou uma modelo morena. Apaixonou-se de fato por uma foto de Louise Brooks, mas creio que a minha mãe foi sua grande inspiração".

Caterina Crepax conta que nunca foi constrangedor crescer na casa de um homem que iluminava as fantasias sexuais de meio mundo. "Nenhum de nós viveu essa coisa com traumas. Ele não falava sobre isso, mas deixava que olhássemos seu trabalho. Nos ensinou que o erotismo e o sexo são naturais da vida, não é coisa que deva ser relegada. Diziam que era um maníaco sexual, um perverso, mas era uma pessoa simples e pacata. Não desenhava com malícia. Acho mesmo que Valentina é produto de um erotismo frio, intelectual. Ela te faz imaginar coisas, ao contrário das mulheres de Manara, explicitamente sexuais."

Segundo Caterina, ter crescido entre originais de Valentina teve o mérito de liberá-la de quaisquer tipos de repressão. "Sou uma pessoa muito livre. Tenho a liberdade de imaginar o que quero, sejam fantasias eróticas ou o que quer que queira. A imaginação é sempre um lugar onde se refugiar da mediocridade", disse.

Ainda assim, Crepax foi encurralado pelas feministas num certo período da vida. "Vocês não entenderam nada. Eu sou um admirador do interior da mulher, e da capacidade fantástica que tem o imaginário feminino, coisa que os homens não têm", replicou o desenhista. Durante muito tempo, conta Caterina, "nada aconteceu em torno de Valentina". A musa andava esquecida. Mas começou um revival de design, moda e comportamento dos anos 1970 e ela foi redescoberta. Quando a família resolveu fazer mostras multimídia, a curiosidade voltou.

Caterina falará no dia 23, às 17h, no encerramento do Rio Comicon. A estilista fez um vestido especial em homenagem ao pai para a exposição. O vestido será leiloado e o dinheiro destinado a uma associação de crianças do Rio de Janeiro.