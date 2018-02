A festa revista em fotos Presente em todas as edições da Flip, o fotógrafo Walter Craveiro reuniu um belo e valioso material iconográfico sobre todos os encontros, alimentando a história do principal encontro literário do País. Uma parcela desse arquivo estará na exposição Leitores - 10 Anos de Flip, que começa hoje na Praça do Autores, ao lado da tenda principal, em Paraty.