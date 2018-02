A febre dos 'acústicos' - de um jeito diferente

Qual o rumo a ser tomado quando a idade bate à porta dos 40? Alguns querem continuar com o espírito adolescente nas veias, outros preferem o violão, o banquinho e uma bela fogueira. É mais ou menos o que o trio Wander Wildner, Sérgio Serra e Luiz Thunderbird está arquitetando para todas as terças-feiras de setembro no bar Geni. O projeto de nome Sub Versões reúne os veteranos músicos em tom e cenografia intimista. Nada que o ex-Replicantes e punk de carteirinha Wander Wildner não esteja acostumado. "Minha carreira solo sempre trafegou por esse lado de versões. Trago algumas de minha autoria (como a versão para A Hard Day’s Night, dos Beatles) para esses shows", fala ele, pelo telefone, de sua residência em Perdizes. No repertório, além de tiradas em português para canções como Eu não Quero Crescer - uma releitura para I Don’t Wanna Grow Up, de Tom Waits -, A Lua que Mata, versão para The Killing Moon, do Echo & the Bunnymen, e Você Já Era, subversão para Out of Time, dos Rolling Stones, sobram espaços para releituras acústicas para clássicos do cancioneiro do rock nacional. Entre elas: Surfista Calhorda ( Replicantes) e Ciúme (Ultraje a Rigor, banda do guitarrista Sérgio Serra). Projeto para DVD Se depender de Wildner, o projeto Sub Versões não ficará restrito aos palcos do Geni. Ele o leva tão a sério quanto suas viagens solo. "Desde que me mudei para São Paulo, sempre tive essa facilidade de juntar mais pessoas. Quero formar uma orquestra acústica e transformar esse show em um DVD", revela. Mesmo tocando para um público menor, o cantor não quer que o Sub Versões se concentre em um pequeno nicho. "Quero tocar para muita gente. A idéia do Geni foi do Thunder, que conhece bem o bar. Depois de setembro vamos tentar viajar e mostrar nossas versões para o Brasil." As Versões ‘Você Já Era’ (‘Out Of Time’, dos Rolling Stones) Você não sabe o que rola Você ficou muito tempo fora Você não pode chegar e achar que ainda é minha / as coisas mudam Baby coitada da minha baby baby Baby baby você já era Você chegou tão bonitinha Aparecendo toda espertinha Você não pode chegar furando a fila As coisas mudam baby Coitada da minha baby Baby baby baby você já era (2X) Eu digo baby baby baby você já era Você passou Superei isso eu já sei ‘Trabalho Duro’ (‘A Hard Days Night’, dos Beatles’) Eu trabalhei o dia inteiro E tô cansado prá caralho Eu me virei feito um cão Mas tô saindo do trabalho Vou dar um rolê pela city Beber um vinho no Ossip Dai então vou te ligar Te encontrar e te beijar prá valer E depois vou te lever prá passear e te amar Sub Versões. Geni Club (270 pessoas). Rua Bela Cintra, 539, 3129-9638. Todas as terças-feiras (4, 11, 18 e 25) de setembro, 22h. R$ 10.