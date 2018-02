'A Fazenda' faz Record rever estratégias

By night, de pai para filho. Bom contador - e cantador - de histórias, Moacyr Franco encanta Luciana Gimenez com sua prosa no programa da primeira-dama da RedeTV! E comparece ao lado de Johnny Franco, seu filho, que vai trilhando os dedilhados do pai nas cordas musicais. O encontro, com episódios antológicos da TV, vai ao ar amanhã, às 23 h.

Zico Goes, ex-MTV, é nome que circula no Métier televisivo como substituto de Paulo Franco na vice-presidência de Programação dos canais Fox no Brasil. Franco deixou o posto para assumir a superintendência artística de programação na Record.

O Papo Animado com Marcelo Tas, pílulas de 2 a 5 minutos em que o apresentador interage com personagens de animação do Cartoon Network, estreia hoje, a partir das 17h30, sem peso para as cotas de produção nacional cobradas pela Ancine.

É que o talk show em que Tas aparece entrevistando figuras como Jake, Macaco Louco, Richard (pai de Gumball) e a Mônica foi idealizado em parceria entre ele e o Cartoon, tendo sido todo gravado nos Estados Unidos - segundo o canal, por questões técnicas. Dessa forma, não é considerada produção local.

Mestra. Em meio às gravações de O Sexo e as Nega, novo seriado de Miguel Falabella, Cininha de Paula comandará workshop de interpretação para câmera em São Paulo, por três domingos de outubro, no espaço de Sandro Chaim (cnartessp@gmail.com), na Bela Vista.

Mestra 2. Estudo de personagem, condução de carreia, noções de novos formatos, com peso cinematográfico da TV, e interpretação para câmera estão na cartilha de Cininha de Paula. Em janeiro, ela volta à cidade para um workshop voltado a interessados em direção.

Para valorizar a produção em 4K da série Dupla Identidade, de Glória Perez, com direção de Mauro Mendonça Filho, a Globo fará um pré-lançamento para a imprensa em sala de cinema na Barra da Tijuca, Rio, nesta quinta-feira.

O Vai que Cola recomeça hoje, em 2ª temporada com 40 episódios, e já tem sua 3ª temporada praticamente certa para 2015. Hoje é ao vivo. No Multishow, às 22h30.