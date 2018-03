'A Fazenda', da Record, estreia com formato 'BBB' rural O reality show A Fazenda estreou na Record no domingo à noite e se mostrou um Big Brother Brasil rural, com algumas adaptações. O paredão se chamará Tá na Roça e o líder da semana será o "fazendeiro" da semana. As pessoas ficarão confinadas por três meses e o vencedor sairá da roça com R$ 1 milhão nos bolsos. Britto Jr. fez uma apresentação mais burocrática e recebia de volta respostas frias e evasivas. A Fazenda estreou com média de 16 pontos na audiência, não ameaçou o Fantástico, que se manteve com 24.