A FAZENDA 4 TERMINA COM IBOPE EM BAIXA Após 87 dias de confinamento e a propaganda de que "nunca antes na história dos reality shows brasileiros" três mulheres disputaram uma final, A Fazenda 4 terminou na quarta-feira com a vitória da personal trainer Joana Machado (foto), que levou para casa R$ 2 milhões, e com o segundo pior desempenho de Ibope entre as edições do programa. No total, a 4.ª edição registrou 11 pontos de média, contra 15 pontos de A Fazenda 1 e A Fazenda 3; e 10 pontos de A Fazenda 2. Entre tantos barracos, o inusitado ficou por conta da primeira participante expulsa da atração (a lutadora Duda Yankovich) e da apresentadora Monique Evans, a primeira participante que voltou ao reality rural.