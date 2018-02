A Fazenda 3 terá canal 24 horas ao vivo na internet Uma mão lava a outra. A próxima edição de A Fazenda, que deve estrear no fim do mês, pretende usar a sua audiência para bombar outro produto da Rede Record, o e-mail do R7, portal da emissora na web. Simples: quem se inscrever no e-mail do R7 poderá ter a acesso a um canal que transmitirá a terceira fornada de A Fazenda 24 horas, ao vivo, com exceção de algumas provas determinantes. Com a novidade, antigos e novos assinantes do R7 - que é gratuito - terão acesso ao canal do reality, o que deve aumentar, e muito, o número de usuários do serviço, lançado em junho. Para levar adiante a iniciativa, a emissora dispensou negociações com operadoras de TV paga e abriu mão da exibição de A Fazenda 3 em pay-per-view. Na edição passada, o reality chegou a ter negociações com a Net, mas acabou tendo pacotes de PPV lançados por TVA e Telefônica, a aproximadamente R$ 99 cada. Sem informar números, Record e TVA se disseram satisfeitas com a venda do serviço. Com estreia prevista para a última semana de setembro, A Fazenda 3 terá 15 participantes disputando um prêmio de R$ 2 milhões. Entre os mais cotados para o confinamento da vez estão: Monique Evans, Sérgio Mallandro, a panicat Piu-Piu, o ator Sérgio Abreu, a drag Nani People, o ex-jogador Viola, o maquiador Carlos Carrasco e Geisy Arruda.