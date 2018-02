A Favorita segue batendo recordes de audiência na reta final

A Favorita, em sua semana final, continua batendo recordes de audiência. No capítulo desta terça, 14, a novela de João Emanuel Carneiro alcançou 51 pontos de média no Ibope. Na noite de segunda, o encontro entre Flora e Donatela rendeu um recorde de 49 pontos de audiência média no ibope. Veja também: Encontro de Flora e Donatela bate recorde de audiência O mote do capítulo foi o assassinato de Dodi (Murilo Benício). O vilão vai armado ao rancho para negociar com Flora (Patricia Pillar)a metade da fortuna. Ao encontrar Flora e Donatela (Claudia Raia) juntas, usa Donatela como refém, apontando a arma para sua cabeça. Silveirinha (Ary Fontoura) quebra sua cabeça com um candelabro, mas mesmo assim ele se levanta e fica diante de Flora, que também está armada e atira nele. O capítulo terminou com Donatela levando um tiro de Flora.