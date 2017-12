'A Família de Cordas': livro e DVD sobre os instrumentos Um concerto nesta sexta-feira, às 21 horas, no Sesc Vila Mariana marca o lançamento de A Família das Cordas, conjunto de livro e DVD dedicado a narrar a história dos instrumentos de cordas. O material conta com um documentário, apresentações de artistas como Luis Otávio Santos, Peter Pas e Pedro Gadelha e tem apresentação e texto do jornalista e crítico musical João Marcos Coelho, colaborador do jornal "O Estado de S.Paulo". No concerto desta sexta, um quinteto de cordas formado pelos integrantes do Quarteto Cidade de São Paulo e o violoncelista Dimos Goudaroulis vai tocar a versão que Ferdinand Ries, assistente de Beethoven, fez para quinteto de cordas da sonata Op. 5 n.º 1 para violoncelo e piano.