A Família das Cordas se apresenta no Sesc Consolação Os instrumentos de cordas são o tema de um novo projeto do Sesc que, a partir de hoje, realiza quatro concertos que vão contar a história de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. As apresentações, que cobrem um repertório de quase trezentos anos, serão gravadas e lançadas posteriormente em DVD, acompanhadas de um livro sobre o tema do crítico musical João Marcos Coelho, que também assina a curadoria da série.