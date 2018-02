A falta que faz Megan Fox Se Transformers - O Lado Oculto da Lua é barulhento, Megan Fox, a musa dos dois primeiros filmes da série quase causou mais barulho que o próprio filme. Na semana passada, quem estivesse em Los Angeles ou no Rio (onde a trupe transformer aportou) ligaria a TV e iria se deparar com o mesmo assunto quente da vez: "Por que Fox não está em Trasnformers 3? Depois de boatos de que o diretor Michal Bay e a atriz haviam se desentendido, de que Fox estaria muito magra, etc., a "resposta final" parecia digna de ficção futurista. Ela havia dito à revista Wonderland: "Bay quer ser como Hitler no set. E o é." Segundo os tabloides, a declaração teria bastado para que o produtor da série, ninguém menos que Steven Spielberg, pedisse sua cabeça.