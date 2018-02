A faceta lírica de Fauré

Estreada em 1914, a ópera envolveu cerca de 800 artistas, sendo assistida por mais de 10 mil pessoas. Anos depois, um aluno do compositor preparou uma versão reduzida da partitura, revista por Fauré e estreada na Ópera de Paris. O libreto, assinado por Jean Lorrain e Hérold Ferdinand, é baseado no mito grego que narra a história do semideus que, desobedecendo às ordens Zeus, roubou o fogo do Olimpo e o deu aos homens.

A montagem tem no elenco jovens solistas, comandados pelo maestro Paulo Maron: o baixo Fabrício Branchini (no papel de Prometeus), a soprano Alexandra Liambos (Pandora), o tenor André Esteves (Kratos), a mezzosoprano Angélica Menezes (Gaia), o barítono Luis Fidelis (Hefestos), a soprano Carolina Sobral (Bia), o tenor Caio Oliveira (Andros) e a soprano Natalia Capucim (Aenoë).

PROMETEU

Teatro Anhembi Morumbi. Av. Dr. Almeida Lima, 1.198, Mooca, tel. 2872-1457. Sáb., às 20h30; dom., às 18h. R$ 30. Até 3/7