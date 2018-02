A extensão do egoísmo

É uma natural extensão do egoísmo nosso de cada dia a apropriação indevida dos recursos públicos para transformá-los em privados. Por isso, não é surpreendente que os humanos que se locupletam com recursos públicos não sintam remorso, eles e elas seguem a linha normal de atuação, estão convencidos de fazer o que deve ser feito. Enquanto isso, gerações inteiras são condenadas à miséria intelectual e física porque esses recursos não foram investidos de acordo com seu destino original. O convencimento de normalidade não salvará nem hoje nem nunca esses humanos corruptos de pagar seus erros. A ignorância da lei não é argumento que salve ninguém. O problema não é esse, não devemos nos preocupar com a punição dos culpados, mas com a prolongação desnecessária da miséria.

ÁRIES 21-3 a 20-4

É propício agir com severidade, ainda que essa atitude não seja própria de sua natureza. Desta vez não deixe margem para discussões estéreis que só farão você perder tempo precioso, que seria dedicado ao esforço concreto.

TOURO 21-4 a 20-5

Há certo desgaste provocado pela constante repetição do esforço sem a percepção de seus desejáveis resultados. Resista ao desânimo, pois continuar sustentando o esforço assegurará os resultados que por enquanto são invisíveis.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Aproveite a onda, pois ela lhe é propícia. Escolha algum dentre os inúmeros desejos que açoita a alma, pois a onda propícia brindará com oportunidades para realizá-lo. Escolha para não perder-se na diversidade.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tente ajustar-se às limitações em vez de forçar seu caminho através delas. A força necessária para desintegrar totalmente essas limitações não está ao seu alcance, por isso a necessária sabedoria de ajustar-se a elas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Realizar o que você deseja neste momento requererá manobras complexas e difíceis, o que coloca em dúvida a verdadeira necessidade de seguir em frente. As complicações exageradas são um sinal de necessário recuo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

No mundo humano nada é verdadeiramente natural, tudo que nos diz respeito é criado do nada. Por isso nunca será fácil compreender o momento de recuar e deixar de forçar as coisas para que respondam à nossa criatividade.

LIBRA 23-9 a 22-10

Concentre seu esforço nos pequenos assuntos cotidianos, evitando cair na tentação de transformá-los em ponto de atrito com as pessoas. Se tudo está desorganizado, muna-se de boa vontade e organize sem dar sermão a ninguém.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Saber mais é, no caso atual, complicar-se mais também. Prefira a santa ignorância resistindo à tentação de buscar mais informações a respeito de uma situação que só se complica

à medida que o tempo passa.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Ainda que pareça sensato agradar ao maior número possível de pessoas, se isso significar o sacrifício do que interiormente você reconhece ser a melhor opção, então o bom-senso não valerá nada desta vez.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Colabore para que as pessoas que apoiam você recebam benefícios e se sintam amparadas com

sua presença. Ajude, pois estender uma mão amiga promoverá a reciprocidade, receber ajuda delas também.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Argumentar poderá, neste caso, complicar mais do que ajudar as pessoas envolvidas a se entenderem e unirem. Melhor continuar se esforçando concretamente para, talvez, demonstrar seus argumentos através do exemplo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Engolir sapo é a melhor metáfora possível para descrever o desgosto provocado por ter de levar para casa algum desaforo sem a devida reação que libertasse sua alma de tão desagradável situação.