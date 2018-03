A Estrada de Mautner - Entrevista com Pedro Bial

Ele é autor de dois belíssimos filmes - e Pedro Bial promete um terceiro para breve, não repetindo o intervalo de quase dez anos entre Outras Histórias e agora Jorge Mautner - O Filho do Holocausto. Para muita gente, Bial é um enigma, um caso raro de esquizofrenia artística. Ele ri quando o repórter lhe faz a observação, em entrevista no começo de janeiro. O Estado o pegou relativamente relaxado, porque logo em seguida ia começar a loucura do Big Brother Brasil. E é isso que desconcerta muitos críticos - como o homem que faz filmes exigentes sobre figuras que pensam o Brasil (Guimarães Rosa e Mautner) pode se orgulhar de ser o sr. BBB? Para Bial, não existe divisão nem esquizofrenia. Pode até ser provocação, mas ele diz que tem o maior orgulho do BBB. Se os dois filmes são obras de reflexão sobre o País, o que ele tem a dizer do Big Brother? "Não diria que ele reflete o Brasil, mas o Brasil com certeza se reflete no programa."

Como surgiu a ideia de um filme sobre Jorge Mautner?

PEDRO BIAL - Foi uma decorrência direta da leitura do livro, que me impressionou muito. Desde os anos 1970, eu já conhecia o Mautner. Ia a seus shows, entrevistei ele algumas vezes. Mas quando li o livro O Filho do Holocausto, alguma coisa se produziu. Ele é filho de emigrantes que fugiram para o Brasil, verdadeiros refugiados. Dei-me conta de que a história dele não era diferente da minha. Comentei com o Heitor (D'Alincourt, codiretor), que foi da banda do Mautner muitos anos atrás, e ele me perguntou na lata: "O Mautner vai fazer 70 anos, por que a gente não faz um filme sobre ele?".

E por que Jorge Mautner é uma figura tão importante?

PEDRO BIAL - Algumas gravações de canções dele representaram a conquista de gerações, assim no plural. Quando Caetano Veloso gravou Vampiro no disco Cinema Transcendental, foi um choque para muita gente descobrir que aquela maravilha era do Mautner. Minha geração experimentou esse choque nos anos 1970. A gente já conhecia o Maracatu Atômico, na versão do Gil, e Lágrimas Negras com a Gal, mas o Vampiro... Depois, nos 90, houve nova explosão com a releitura do Maracatu pelo Chico Science. Mautner estava tão adiante da época dele que somente hoje a juventude consegue encarar a música dele com naturalidade, sem achar que o cara é louco. Ele era visionário, isso sim.

Em que sentido?

PEDRO BIAL - Bicho, o Mautner foi o cara que entendeu o rock and roll antes do Elvis Presley, acha pouco? E tem outro aspecto que considero muito interessante. Ele vem, na verdade foi o precursor de uma geração que começou alternativa e hoje está no poder. E o Mautner em nenhum momento se corrompeu. Continua o artista maravilhoso e o homem que ninguém consegue capturar, porque permanece rebelde, à margem das modas.

O filme difere de outros documentários musicais por ter o próprio Mautner recitando seus textos e também pelo elaborado trabalho de som. Como foi isso?

PEDRO BIAL - Foi sempre o conceito. Houve planejamento, mas as gravações de entrevistas e músicas foram feitas durante quatro dias. Alugamos o melhor estúdio, os melhores técnicos e músicos. A gente não tinha muito dinheiro, mas nunca foi nossa ideia transigir. Tínhamos sempre muito claro - o Mautner merece o melhor.

O encontro dele com a filha é genial. Concorda que é a melhor coisa de O Filho do Holocausto?

PEDRO BIAL - Totalmente. A Amora fez sensação na TV dirigindo a novela que marcou época, Avenida Brasil. Não a conhecia suficientemente, mas fomos nos aproximando, ela foi contando coisas. Aquele encontro entre pai e filha é uma coisa de arrepiar. Sou pai e percebo todas as implicações. A amora não vai ficar zangada se eu contar, mas ela tomou umas para descontrair e ficar à vontade. Deu no que deu, aquela coisa sincera, visceral.

O filme tem preocupação especial com a montagem.

PEDRO BIAL - O filme foi montado por uma italiana Leyda Nápoles Viant, que conheci no Big Brother. Ela desembarcou no Brasil sem conhecer nada do Mautner e isso foi sensacional para nós. Queríamos informar sem didatismo e ela tinha esse olhar virgem. Foi a nossa primeira espectadora, descobrindo o Mautner pelo filme. A montagem, como o som, é muito rica e não digo isso porque sou um dos diretores.

Você me disse uma vez que não se identifica necessariamente com as visões do Mautner nem com as do Guimarães Rosa, mas os respeita. E o Big Brother?

PEDRO BIAL - Acho o formato sensacional e, sim, tem o marombado, a gostosa. Tem gente que reclama, mas o formato do programa não exige pessoas densas. Algumas até são, mas o importante é que tenham imaginação. Tem gente que decepciona, outros que surpreendem. Não é o Mautner, não é o Rosa, mas o Brasil se reflete no BBB e esse é um dos vetores do sucesso. Quem não aceita isso, não gosta do país em que vive.