'A Espuma dos Dias' tenta ser mais surreal que o livro Parecia o casamento perfeito, o do diretor Michel Gondry com o escritor francês Boris Vian, que ele adapta em A Espuma dos Dias. Para aumentar o interesse, o filme é interpretado por Audrey Tautou, Romain Durys e Gad Elmaleh, todos do primeiro time do cinema francês. Pior ainda que no filme de Pedro Almodóvar - Os Amantes Passageiros -, é bom diminuir a expectativa. A Espuma dos Dias não tem nem mesmo o efeito liberador de boas risadas ocasionais.