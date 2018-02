À Espera de Turistas contrapõe universos divergentes

A ideia é, num primeiro momento, neutralizar a imagem do antigo campo de concentração através do olhar de alguém que não alimenta qualquer sentimento particular em relação ao passado. Sven é um jovem alemão. Não se sente culpado pelo que seus antepassados praticaram. Também não alimenta nenhum sentimento positivo ou negativo em relação a esse passado. Vai para a Polônia, e para aquele lugar, particularmente, porque não teve outra alternativa. Ninguém queria ir, ele foi. Avançou na direção de menor resistência, no que pensava ser o mais fácil para si mesmo.

Estava enganado, é claro, e logo descobre o engano quando conhece o velho de quem terá de se ocupar. Esse polonês rabugento (Rzyzard Ronczemski) é ninguém menos que um antigo prisioneiro de Auschwitz, alguém que traz tatuado em seu braço o número de matrícula e conserva lembrança feroz daqueles tempos.

A ideia do diretor Robert Thalheim é poderosa, em teoria. Contrapor esses dois universos - o do jovem alemão, que não está nem aí para o que se passou antes de ele nascer, e o velho prisioneiro, que não tem a mínima intenção de esquecer do passado e portanto facilitar as coisas para o outro. São personagens divergentes, com tudo o que essa situação comporta de possibilidades. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.