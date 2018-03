A escolha de Michelle

Então, esquecemos a obesidade por um momento; deixamos de lado os efeitos de uma cadeia alimentar, da agricultura ao sistema de distribuição de alimentos processados que pune especialmente os pobres; ignoramos o tratamento indigno recebido por centenas de milhares de veteranos, voluntários de duas guerras, problemas que frequentemente ocupam a primeira-dama, depois que ela despacha as duas filhas para a escola.

A escolha do vestuário de uma mulher que vive no aquário da Casa Branca é uma forma de se comunicar com o público. Mesmo quando, no caso de Hillary Clinton, foi usada para calar a boca dos que querem discutir seu guarda-roupa, escolha que foi objeto de escárnio de mulheres supostamente esclarecidas.

Michelle Obama começou como um problema para marqueteiros de campanha, em 2008. Mais bem-sucedida inicialmente do que o marido, avessa à política, criada, ao contrário de Barack, num bairro negro de trabalhadores de Chicago, ela teve até sua tese de Princeton discretamente arquivada por tratar de seu desencanto com a persistência da segregação racial americana.

Consciente do cinismo exigido pela máquina eleitoral e política, ela passou boa parte da primeira campanha calada e explodiu no gosto popular como a mais bem-vestida primeira-dama desde Jackie Kennedy. Mas a opulência visual de Michelle não era confinada ao preço de um vestuário fora do alcance da maioria da população. Ela misturou designers jovens e ousados com peças de grandes lojas, reusou as roupas em público e exibiu suas curvas para uma geração de jovens que oscila entre a obesidade e a bulimia. Em vez de manter uma corte e fazer a fortuna de designers favoritos, Michelle, pela contagem de observadores, vestiu, num só ano de compromissos públicos, roupas de mais de 50 designers.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Voltamos, então, à primeira-dama como símbolo do seu sexo. Para quem desfruta da aprovação de três quartos da população, como usar este palanque? É aí que as opiniões sobre Michelle Obama se segregam por raça. Ela decepciona feministas brancas por dizer que suas filhas são o centro de seu mundo e que seu papel mais importante é o de primeira-mãe. O fato é que a maioria das mulheres negras americanas não tem chance de passar mais tempo com seus filhos e 65% delas estão criando os filhos sozinhas.

Ao divulgar a rotina imposta a Sasha e Malia, como nada de vadiar na internet em véspera de escola, a primeira-dama está dando um recado mais forte do que qualquer campanha milionária de interesse público. Ao martelar a ética de trabalho herdada do pai, que devastado pela esclerose múltipla, se arrastava com a bengala diariamente para trabalhar na companhia de águas de Chicago, ela dá um exemplo indiscutivelmente mais poderoso do que teríamos com Ann Romney, praticante do risível esporte equestre dressage, perdoem-me os adeptos.

E a discussão sobre o foco de Michelle na própria família? Por que certas feministas insistem que cuidar dos filhos não é trabalho? Estamos falando de uma das mais bem-educadas mulheres a morar na Casa Branca. Diante da polarização provocada pela eleição do primeiro negro americano, de um país mais dividido hoje do que em 2008, quem atira a primeira pedra contra a mulher que há de ocupar mais o Serviço Secreto do que suas antecessoras, por sua preocupação em garantir alguma normalidade em casa?

O resultado do trabalho de Michelle Obama no combate à obesidade não será conhecido durante anos pela natureza da batalha, que inclui não só hábitos ao longo do crescimento, merenda escolar, sedentarismo e limitações geográficas no abastecimento de comida saudável. Enquanto era acusada por gente como Sarah Palin, a gralha favorita da mídia de direita, de ser elitista e invadir as escolhas de estilo de vida privada dos americanos, Michelle Obama foi conquistando aliados entre adversários naturais, como cadeias poderosas de distribuição de junk food. Mas não é preciso esperar o censo de 2020 para saber que este trabalho terá afetado especialmente negros e minorias raciais, sempre em maioria nas fileiras da pobreza.

A escolha do guarda-roupa de hoje, não duvido, será imaginativa e faceira. Mas a definição do lugar da primeira mulher negra a presidir a Ala Leste da Casa Branca ainda é desafiada por outros tons de cor.