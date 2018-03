A escocesa por trás do fenômeno J.K. Rowling, ou Jo Rowling, seu nome verdadeiro, tem 47 anos e foi a primeira milionária na literatura mundial, com 400 milhões de livros vendidos ao redor do mundo. Suas obras foram traduzidas em 69 línguas em mais de 200 países. Sete livros de Harry Potter foram publicados entre 1997 e 2007. Sua fortuna é estimada em US$ 960 milhões. Rowling teve a ideia para a história do bruxinho a bordo de um trem quando tinha apenas 25 anos. Antes de se tornar escritora, Rowling trabalhava como secretária em Londres e enfrentava um período de depressão após a morte de sua mãe. O último livro da saga Harry Potter, As Relíquias da Morte, foi o mais vendido em pouco espaço de tempo na literatura mundial. / P.C.