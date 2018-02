A Escandinávia carioca de Isabela Capeto

> SÃO PAULO - "O cool é o menos. As pessoas estão cansadas do mais, mais e mais. Por isso, o inverno vem menos rebuscado, com menos bordados e menos volume", adianta Isabela Capeto sobre seu desfile que abre a programação de segunda-feira. Uma viagem para a costa da Escandinávia inspirou toda a sua coleção intitulada Balneário Viking. "Os estilistas acabam sempre indo para os mesmos lugares para fazer a pesquisa da coleção. Eu estava com uma ideia de inverno na praia e este roteiro caiu como luva", relembra ela. "Essa é uma região rica em design e a história dos vikings é extremamente forte", conta Isabela, encantada pela simplicidade que encontrou no local. "Lá escurece cedo, as pessoas ficam muito em casa e se preocupam em ter um lugar aconchegante." Juntando simplicidade e aconchego, Isabela vai explorar a ideia das mantinhas e dos cachecóis, que acolhem com a sua forma descomplicada. "Aqui no Rio do Janeiro, a gente gosta de ir à praia no frio vestindo uma roupa bem gostosa. É a partir dessa associação que eu trabalho a coleção", disse a estilista, mostrando um look do desfile em primeira mão para o Estado. O xadrez mistura-se com listras náuticas e com tons de azul-celeste, amarelo, coral e cáqui, em lãs, flanelas, tricôs e malhas bem fininhas. Na onda do menos é mais, supertops não vão entrar na passarela, que tem direção de seu amigo Alberto Renault, escritor e cenógrafo que a acompanha desde o primeiro desfile, em janeiro de 2004. Naquela época, Isabela Capeto estreou nos desfiles Fashion Rio depois de ter estudado moda em Florença, na Itália, e de ter trabalhado em várias marcas, entre elas Lenny e Maria Bonita. Atualmente, a marca que leva o seu nome é exportada para 20 países, entre os quais, Japão e França. PROGRAMAÇÃO Isabela Capeto Estilista: Isabela Capeto 11h Ronaldo Fraga Estilista: Ronaldo Fraga 15h Alexandre Herchcovitch Estilista: Alexandre Herchcovitch 16h30 Forum Tufi Duek Estilista: Tufi Duek 19h Do Estilista Estilista: Marcelo Sommer 20h30 Lino Villaventura Estilista: Lino Villaventura 21h30