A ERA DE AQUARIUS Visto por mais de 100 mil pessoas no Rio, Hair aporta em São Paulo como o primeiro grande musical do ano. Assinada pela onipresente dupla Charles Moeller e Claudio Botelho, a obra é um símbolo da revolução comportamental dos anos 1960. O amor livre, a cultura hippie, os horrores da Guerra do Vietnã: todos são ingredientes da trama, que foi vista pela primeira vez em 1967, em um teatro off-Broadway, e logo ganhou o mundo. Na versão brasileira, Kiara Sasso está entre os protagonistas. HAIR