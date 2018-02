A Entrevista mostra mundo das celebridades

Um jornalista experiente, reconhecido comentarista político, recebe a missão inglória de entrevistar uma atriz de televisão: bonita, loira, desejável e, certamente, fútil. "Incapaz de concluir uma frase", crê o arguto repórter Pierre Peters. A situação delineada lida com preconceitos. Não só os do protagonista, mas também com ideias tão difundidas e arraigadas que tomamos por verdade sem questionamentos maiores.

O que, afinal, se deveria esperar de uma estrela de telenovelas? Ela tem 20 e poucos anos, corpo delineado com esmero por cirurgiões plásticos e uma extensa, - bem extensa mesmo - lista de casos amorosos. Fácil conceber uma imagem. Difícil é perceber que o diagnóstico tão convincente pode ser falho, impreciso, equivocado. Mariah, interpretada por Priscila Fantin, tem apreço pela fama. Gosta dos holofotes, não se furta a aparecer em revistas de fofoca nem a se expor. Expor o quê?

Baseada no filme de Theo Van Gogh, a peça desenha uma mulher segura de seus atributos, capaz de infiltrar-se no mundo das celebridades para dele tirar vantagem. Não uma tola que se deixa seduzir pelo "sistema". Mas uma artista ardilosa, que sabe muito bem o que mostrar e o que esconder. "Ela manipula essa imagem. Não se importa que as pessoas acreditem que ela é isso, porque aí está livre para fazer o que quiser", define Priscila.

Familiarizado com o universo das celebridades, Daniel Filho assistiu ao filme e teve a ideia de transpor o argumento para o teatro. Descobriu que, antes dele, um produtor alemão já havia providenciado uma versão para os palcos. Seu trabalho, então, foi o de adquirir os direitos e entregar a direção a Susana Garcia.

O personagem de Herson Capri não se interessa pelo consumo desenfreado dessas histórias banais e cenas de felicidade fabricada. "Chega arrogante, colocando-se como superior", comenta o ator. Mas termina por surpreender-se. "Encantado por essa mulher rápida, sagaz e tão parecida com ele."

Ríspido e direto, o diálogo entre os dois se arma como batalha de estrategistas. Armas em punho, escudos à frente do corpo. Algumas frestas, contudo, vão sendo abertas. Mariah confessa o tamanho do vazio deixado pela ausência da mãe que pouco a visita, o pai que não conheceu, o noivo pelo qual tenta demonstrar uma paixão inventada. Ex-correspondente de guerra, Pierre foi ferido em um atentado à bomba. Eis a menor de suas cicatrizes: segue atormentado pela filha que morreu ainda criança, pela mulher que se matou.

Um encontro de um par como esse pode, decerto, abalar convicções. Restará a cada espectador descobrir qual a sua potência de miná-las. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

